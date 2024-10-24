Обновлена услуга по оформлению градостроительных планов на региональном портале

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На региональном портале обновилась услуга по оформлению градостроительных планов. Теперь новые умные инструменты автоматически проверяют кадастровый номер земельного участка, номер топографического плана, заполняют адрес участка и указывают его площадь, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В рамках оптимизации стали доступны сервисы предпроверки и предзаполнения, что позволит исключить ошибки при заполнении заявления и сократить количество отказов. Эта онлайн-услуга востребована среди жителей Московской области: с начала года ею воспользовались более 60 тысяч раз. Теперь получить ее стало удобнее и проще», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Дайана Хусинова