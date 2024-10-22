Владельцы водных объектов и водопользователи Подмосковья теперь могут отчитаться онлайн

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На региональном портале появилась новая онлайн-услуга для владельцев водных объектов и водопользователей, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Портал госуслуг Подмосковья постоянно дополняется услугами и сервисами. Теперь новые возможности открылись для водопользователей региона. Так, сейчас можно передать сведения, полученные в результате учета объема забора, сброса воды и качества сточных вод, в электронном виде. Ранее для этого приходилось обращаться в ведомство лично», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.Услуга «Прием в электронной форме отчетности от водопользователей» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Специальные документы». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
При оформлении заявки необходимо заполнить поля электронной формы и прикрепить протокол химического анализа воды. После отправки отчёта в личный кабинет придёт автоматическое уведомление о поступлении информации в ведомство и копия сформированного отчёта.
Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.
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