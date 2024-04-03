Сексолог дала совет людям, стесняющимся заниматься оральным сексом

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Чтобы оральный секс прошёл успешно, необходимо быть открытым с партнером и следить за своим здоровьем. Об этом рассказал сексолог Лимор Готлиб на форуме Reddit.
На форуме одна женщина пожаловалась, что ей пришлось испытать неловкий опыт куннилингуса со стороны партнера. Она поделилась, что стесняется своего тела и долго не соглашалась на такой формат интима. Её партнер впервые пробовал оральный секс и после нескольких движений остановился. Девушка решила, что у нее ужасный вкус. После этого она направилась в интернет для поиска советов. Там ей рекомендовали есть ананасы, несмотря на то, что этот метод вызывает сомнения у специалистов.
Готлиб отметила, что отторжение со стороны партнера может сильно опечалить, но важно понять, что именно произошло.
Готлиб призвала в случае неприятного запаха обратиться к врачу, так как это может говорить о проблемах со здоровьем. Она также порекомендовала использовать вкусовые лубриканты, но только после устранения запаха, чтобы не усугубить ситуацию.
Чтобы перестать стесняться, эксперт посоветовала расслабиться во время интима, глубоко дышать, а также добавить разнообразия в стимуляцию.
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Готлиб отметила, что отторжение со стороны партнера может сильно опечалить, но важно понять, что именно произошло.
«Для женщины чувствовать себя желанной так же важно, как оргазм, так что говорить о страсти просто необходимо. Уверенные в себе люди гордятся успехами в оральном сексе, видят это своим достижением и источником положительных эмоций», — пояснила сексолог.Она добавила, что, возможно, неопытный партнер тоже стеснялся того, что делал.
Готлиб призвала в случае неприятного запаха обратиться к врачу, так как это может говорить о проблемах со здоровьем. Она также порекомендовала использовать вкусовые лубриканты, но только после устранения запаха, чтобы не усугубить ситуацию.
Чтобы перестать стесняться, эксперт посоветовала расслабиться во время интима, глубоко дышать, а также добавить разнообразия в стимуляцию.
«Попробуйте одновременную стимуляцию других частей тела во время орального секса, диверсифицируя входные сигналы для тела для повышения возбуждения. Открыто общайтесь со своим партнером, рассказывайте ему, что вам нравится, и вносите коррективы в его действия для более приятных ощущений», — подытожила Готлиб.Читайте также:
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Алина Юрчак