Секс-коуч подсказала мужчинам способы доведения партнерши до оргазма

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Секс-коуч Анна Ричардс назвала несколько способов, которые помогут довести женщину до оргазма. Об этом пишет Daily Stars.
Коуч отметила, что меньше 25% женщин могут достичь оргазма во время секса с проникновением. Из-за этого она рекомендует мужчинам ознакомиться с различными техниками стимуляции клитора и при необходимости использовать секс-игрушки.
Она также указала на особую важность прелюдии. Как утверждает эксперт, многие ошибочно считают, что ее можно пропустить. Специалистка заверила, что большая часть сильных сексуальных переживаний не связана с процессом проникновения. Коуч посоветовала мужчинам начинать прелюдию за пределами спальни. К примеру, это могут быть прикосновения к чувствительным эрогенным зонам — шее, ушам, волосам.
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«Они усиливают сексуальный опыт, а также доставляют удовольствие и улучшают самочувствие за счет специальной, более частой и последовательной стимуляции», — пояснила Ричардс.
«Ожидание близости и понимание того, насколько вы оба возбуждены, разожгут в вас сильную страсть. Знать, что нравится и чего хочется партнеру, умопомрачительно сексуально», — отметила Ричардс.Читайте также:
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Алина Юрчак