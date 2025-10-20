«Это идиоты»: Эксперт объяснила мотивы ограбивших Лувр

20 октября 2025, 17:59

Искусствовед Новохатько: кражу из Лувра могли совершать по заказу фанатиков

Фото: iStock/EoNaYa

Громкое ограбление в Лувре, за семь минут, взывает вопросы не только у французов, но и у всего мира. Грабители вынесли из музея девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару — из галереи Аполлона. В настоящий момент Лувр закрыт, ведется расследование.





Искусствовед, креативный продюсер Ксения Новохатько в беседе с «Радио 1» заявила, что музейные кражи могут быть из двух разных областей.





«Либо это идиоты, которые по каким-то причинам оказались очень удачливы. Либо это сделано на заказ. Есть частные коллекционеры-фанатики, которые заказывают подобного рода ограбления для того, чтобы предметы никто больше никогда не увидел, но они находились в их собрании», — сказала она.

«Такие примеры были, по-моему, в английской практике. Воры потом шантажировали государство, предлагая выкупить эти предметы. Но в случае сегодняшних реалий это очень рискованно. Здесь может быть масса разных подоплек», — объяснила искусствовед.

