Криминалист раскрыл будущее украденных экспонатов Лувра

20 октября 2025, 14:21

Криминалист Игнатов: украденные экспонаты Лувра всплывут в частных коллекциях

Фото: iStock/walencienne

Украденные из Лувра экспонаты, скорее всего, попадут в частные коллекции. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил криминалист Михаил Игнатов.





Эксперт подчеркнул, что исполнителей ограбления могут найти по горячим следам, однако установить заказчиков будет гораздо сложнее.



По его словам, преступники могли выполнить свою часть сделки, получить деньги и передать украденные предметы, не зная, кто именно их заказал.





«Заказчик уже знает, как распорядиться этими вещами. Я думаю, что экспонаты всплывут где-то у подпольных коллекционеров. Надо искать у богатых людей, которые могут себе позволить приобрести такой антиквариат. Это уникальные и очень дорогие вещи», – пояснил Игнатов.