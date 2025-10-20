Криминалист раскрыл будущее украденных экспонатов Лувра
Украденные из Лувра экспонаты, скорее всего, попадут в частные коллекции. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил криминалист Михаил Игнатов.
Эксперт подчеркнул, что исполнителей ограбления могут найти по горячим следам, однако установить заказчиков будет гораздо сложнее.
По его словам, преступники могли выполнить свою часть сделки, получить деньги и передать украденные предметы, не зная, кто именно их заказал.
«Заказчик уже знает, как распорядиться этими вещами. Я думаю, что экспонаты всплывут где-то у подпольных коллекционеров. Надо искать у богатых людей, которые могут себе позволить приобрести такой антиквариат. Это уникальные и очень дорогие вещи», – пояснил Игнатов.Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что преступники, ограбившие Лувр, могут оказаться гражданами другой страны. По его словам, воры проникли в музей, взяв автовышку с лестницей, прорезали окно болгаркой и таким образом проникли внутрь. Им удалось украсть экспонаты из коллекции Наполеона.
Расследование продолжается.