Сломанную корону жены императора Наполеона III нашли около Лувра после ограбления

19 октября 2025, 13:34

Около Лувра обнаружили сломанную корону жены императора Наполеона III

Фото: iStock/HJBC

Сломанную корону супруги императора Наполеона III обнаружили около Лувра после ограбления. Об этом сообщает издание Parisien.