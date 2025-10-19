Сломанную корону жены императора Наполеона III нашли около Лувра после ограбления
Сломанную корону супруги императора Наполеона III обнаружили около Лувра после ограбления. Об этом сообщает издание Parisien.
Напомним, что в воскресенье утром несколько вооружённых злоумышленников ворвались в здание музея со стороны Сены, разбили витрины и вынесли из экспозиции девять уникальных изделий из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы. В числе похищенного – колье, брошь, диадема и другие ювелирные украшения.
На месте происшествия продолжают работать правоохранители и министр культуры Франции Рашида Дати. Музей останется закрытым весь день. Ущерб от кражи ещё уточняется.
