Демонстранты выступили за отставку Макрона и выход Франции из НАТО и ЕС в Париже
В центре Парижа прошла акция протеста с призывами к отставке президента Эммануэля Макрона и к выходу Франции из Евросоюза и НАТО. Об этом 11 октября сообщил в соцсети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По данным ТАСС, участники марша прошли от бульвара Монпарнас к Лувру, неся множество французских флагов и скандируя лозунги «Макрон, уйди!» и «За выход из ЕС!» — а также выкрики «Вотум Лекорню!».
Сам Филиппо написал, что «тысячи и тысячи» людей требуют отставки президента и подчеркнул, что в правительстве министры меняются слишком часто.
Лидер «Патриотов» также заявил агентству, что современные кабинеты формируются лишь на короткий срок и зачастую существуют главным образом для того, чтобы провести бюджет через Совет министров.
Бывший министр обороны Эрве Морен в тот же день высказал мнение, что политический кризис во Франции можно разрешить лишь при уходе Макрона в отставку, а не простым переназначением премьера или роспуском правительства — это, по его словам, дало бы партиям время подготовиться к выборам весной 2026 года.
Ранее, 10 октября, стало известно о повторном назначении Себастьяна Лекорню премьер‑министром; сам политик, начавший свой первый срок с низким рейтингом, пояснил свой уход тем, что у него не было необходимых условий для работы правительства.
Читайте также: