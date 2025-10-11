Демонстранты выступили за отставку Макрона и выход Франции из НАТО и ЕС в Париже

11 октября 2025, 22:26

Фото: istockphoto/Connel_Design

В центре Парижа прошла акция протеста с призывами к отставке президента Эммануэля Макрона и к выходу Франции из Евросоюза и НАТО. Об этом 11 октября сообщил в соцсети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.