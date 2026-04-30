Испанские ученые рассказали, когда наступит конец света
Исследования ученых из Международного физического центра в Доностии (Испания) показалb, что конец света наступит через 33,3 миллиарда лет после Большого взрыва. Об этом пишет Daily Mail.
Поскольку нынешний возраст Вселенной составляет примерно 13,8 миллиарда лет, до предполагаемого финала остается около 19,5 миллиарда лет.
Основной сценарий гибели мира, который рассматривают исследователи, связан с так называемым «большим сжатием». Согласно этой теории, расширение Вселенной, наблюдаемое сегодня, со временем может прекратиться и смениться обратным процессом: космические объекты начнут постепенно сближаться друг с другом под действием гравитации, пока в итоге не раздавят друг друга. В публикации отмечается, что итогом этого драматического процесса вполне может стать превращение Вселенной в гигантские черные дыры.
