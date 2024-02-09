Испанский визовый центр снова принимает заявления в Казани

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После восьмимесячного перерыва, испанский визовый центр в Казани вновь открыл свои двери для желающих посетить Испанию.
Согласно информации, доступной из Telegram-канала «Улететь», прием документов уже начался, и запись продлится до конца февраля.
Помимо этого, планируется открытие филиалов визового центра Испании еще в двух крупных российских городах: Новосибирске и Ростове-на-Дону, что упростит процесс получения визы для жителей этих регионов.
Об этом стало известно во время обсуждения предложения Еврокомиссии увеличить стоимость шенгенских виз для туристов. Предложение вызвало интерес и обсуждение среди граждан Европы, и оно остается открытым для обсуждения до начала марта 2024 года.
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Помимо этого, планируется открытие филиалов визового центра Испании еще в двух крупных российских городах: Новосибирске и Ростове-на-Дону, что упростит процесс получения визы для жителей этих регионов.
Об этом стало известно во время обсуждения предложения Еврокомиссии увеличить стоимость шенгенских виз для туристов. Предложение вызвало интерес и обсуждение среди граждан Европы, и оно остается открытым для обсуждения до начала марта 2024 года.
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Маруняк Сергей Дмитриевич