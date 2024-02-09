Испанский визовый центр снова принимает заявления в Казани

У хозяина есть свои дела, не всегда получается быть дома или рядом с питомцем. Рано или поздно щенок останется один. Важно обучить любимца спокойно относится к одиночеству и как себя занимать самому.

«В целом это очень полезный навык, которому необходимо обучать всех собак, не только маленьких щенков. Бывает, что и взрослые псы не могут спокойно оставаться дома одни: они начинают громить квартиру, пытаясь себя занять.», – рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.



С какого возраста можно оставлять щенка одного дома?

Когда «малыш» появился, нужно приучить его к правилам дома и распорядку дня. Спокойно дайте освоиться, не ходите за ним по пятам.

Не рекомендуется оставлять щенка в возрасте до полутора месяцев одного, с двух можно на 1-2 часа, а с трёх потихоньку увеличивать. «Малыш» тогда уже запомнит своё место, игрушки и миски. Важно понимать, что не нужно находиться с щенком рядом круглосуточно, вы привяжите его к себе, и в будущем это станет проблемой.



Как научить питомца оставаться одному?

Приучать щенка оставаться одному дома нужно постепенно. Сначала оставляйте его поиграть самостоятельно, дозируйте внимание и не преследуйте. Важно выстроить отношения, в которых хозяин решает сам, когда выделит время для игр и ласки. Забота собаке нужна регулярно, но не настаивайте на контакте. Когда щенок привыкнет к режиму дня, вы станете понимать время, когда малыш утомляется. В этот момент можно оставить его в комнате, но обязательно похвалите за спокойное поведение. А затем уже пробуйте уходить из дома на один-два часа. Не нужно запирать или оставлять питомца, если он сильно нервничает. Дождитесь спокойной реакции и пробуйте снова.



С началом прогулок собака будет искать возможность отдохнуть, поэтому как правило, сытый и уставший питомец будет спать до вашего прихода.

Но если любимец проснулся, чтобы он не скучал, воспользуйтесь специальными игрушками-головоломками, где собака должна добыть лакомство.



Ключ к спокойной реакции щенка на одиночество – это грамотный режим, ранняя социализация, воспитание, и приучение питомца к тому, что он будет дома один.



Пянко Екатерина Артёмовна