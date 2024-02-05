Заседание Совфеда по поставкам оружия Киеву: кто поддерживает Украину и чем это опасно

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5 февраля прошло заседание Комитета Совета Федерации, на котором обсуждалось обращение палаты к парламентам стран мира в связи с поставками Западом оружия Украине. О том, в чем заключалась суть обращения и сколько на самом деле стран поддерживают Киев в конфликте с Россией, расскажет редакция «Радио 1».
Заседание Совфеда по вопросам поставки оружия Киеву
Проект обращения на заседании представил первый зампред комитета Владимир Джабаров. По его словам, после обсуждения документа в комитете, он будет направлен на рассмотрение в рамках пленарного заседания, которое запланировано на седьмое февраля.
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Напомним, на прошедшей неделе Госдума приняла обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76, в котором находились украинские военнопленные и члены экипажа из числа российских граждан. В документе также говорится о необходимости прекращения финансирования Украины и о том, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах действий Киева, являются дорогой в тупик.
Поддержка Украины странами Запада
Профессор ВШЭ, политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов в беседе с «Радио 1» рассказал о том, сколько стран на самом деле поддерживают Украину в конфликте с Россией, и какой результат стоит ожидать от обращения Совета Федерации к парламентам стран мира по вопросам поставок оружия Киеву.
«Огромное заблуждение в том, что весь мир поддерживает американцев и их союзников в том, что они делают на Украине. Есть страны, которые активно помогают, но их порядка 10-15-ти. Те, которые декларируют, что помогают, но не делают этого, около 20-ти. Все остальные смотрят, наблюдают», - объяснил профессор.
Целесообразность обращения России к странам мира
На вопрос о том, насколько целесообразны обращения России к парламентам западных стран по вопросам поставки оружия Украине, Баширов ответил, что главная цель состоит в информационном эффекте, который достигается за счет отражения событий в мировых СМИ.
«Все, что сейчас происходит, в том числе дипломатическая борьба – это как раз процесс формирования многополярного мира. Этот конфликт не единственный в мире, поэтому та работа, которую ведут наши дипломаты, публичные деятели – крайне важна, потому что все получает отражение в мировой прессе. Это можно посмотреть по мониторингам даже тех переводных издательств, которые доступны для россиян. Если посмотреть такие издания, в том числе на английском, испанском, португальском языках, то мы видим, что это получает свое отражение, поэтому здесь важен информационный эффект», - сообщил Баширов.
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Он также добавил, что международные сообщества, на которых проходят обсуждения подобных вопросов, созданы для достижения договоренностей между странами.
«Нужно понимать, что международные сообщества, это не судебные организации, такие площадки существуют для выработки консенсуса. Поэтому, например, решение международного уголовного суда под эгидой ООН, не тот который в Гааге, а тот, который подчиняется организации по иску Украины, отвергло большинство украинских требований», - подчеркнул политолог.
Баширов также добаил, что международный суд не дал действиям России той правовой оценки, которую требовал Киев, что свидетельствует о том, что к российской стороне прислушиваются.
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Анастасия Крестьянова