Менее 10% депутатов ЕП поддержали идею не признавать итоги выборов в России

Фото: istockphoto/Callan Quinn
В Европарламенте из 705 депутатов призыв не признавать итоги предстоящих в России выборов поддержали лишь 29. С таким обращением к парламентариям от стран Евросоюза обратился депутат от Эстонии генерал Рихо Террас.
Эстонский парламентарий также написал, что проведение выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях якобы противоречат принципам демократии.
Читайте также:
Протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента в Брюсселе
Евродепутат Уоллес обвинил ЕС в нежелании признать коррумпированность Украины
Депутат Европарламента Вилимски: ЕС не должен передавать Киеву €50 млрд помощи
Александр Бойцов