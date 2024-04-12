Испытания межконтинентальной баллистической ракеты провели на полигоне Капустин Яр

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С полигона Капустин Яр в Астраханской области проведён успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения такого вида ракет.
Благодаря этому пуску специалисты смогли подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, которые применяются при разработке новых ракетных комплексов стратегического значения.
В результате запуска учебная боевая часть баллистической ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все задачи пуска были выполнены в полном объёме.
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Благодаря этому пуску специалисты смогли подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, которые применяются при разработке новых ракетных комплексов стратегического значения.
В результате запуска учебная боевая часть баллистической ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все задачи пуска были выполнены в полном объёме.
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Анастасия Чинкова