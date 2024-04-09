Украинскую ракету «Нептун» сбили над Чёрным морем

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Противокорабельная ракета ВСУ «Нептун» ликвидирована над Чёрным морем, сообщает Минобороны РФ.
Этой ночью пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ.
Так, дежурными средствами ПВО четыре украинских дрона ликвидированы над территориями Белгородской и Воронежской областей, а над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета.
Ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов, дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — порядка 900 километров в час. Система обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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Так, дежурными средствами ПВО четыре украинских дрона ликвидированы над территориями Белгородской и Воронежской областей, а над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета.
Ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов, дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — порядка 900 километров в час. Система обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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Алёна Самарева