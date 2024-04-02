Радио1
Главная / Новости / Общество/ КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
02 апреля 2024, 02:02
Фото: istock / bpawesome

Фото: istock / bpawesome

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на ВС Республики Корея.
По данным информагентства, Комитет начальников штабов ВС Республики Корея анализирует дальность полета снаряда.

Издания Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии сообщает, что ракета, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.


Ранее сообщалось, что делегация Службы внешней разведки России во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян и обсудила сотрудничество с Северной Кореей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Зеленский решил реформировать правительство Украины

Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию состоится 18 апреля

Конгрессмена, призвавшего к ядерной войне, пристыдили фейковой цитатой Сталина

#ракета
#кндр
#минобороны
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Изменяющая любимому супругу на протяжении 14 лет женщина объяснила свое поведение
02 апреля 2024, 02:27

Фото: istock / Andrii Zastrozhnov

Женщина, которая уже 14 лет изменяет супругу, в письме для Daily Mail рассказала о причинах обмана.
Как утверждает 44-летняя читательница, суммарно за 20 лет брака у нее было 8 романов на стороне. Она пояснила, что любовники наполняют ее страстью и помогают избежать рутины в браке, поскольку интим с мужем у нее только раз в неделю. При этом она отметила, что рада неведению мужа и не желает уходить от него.

Изменщица поделилась, что мысль о сексе исключительно с супругом пугает её, а отношения с молодыми мужчинами приносит ей удовольствие и ощущение того, что она желанна.
«Я сплю с другими мужчинами исключительно ради восторга, который это привносит в обычную и вполне терпимую жизнь», — завила она.
В заключении она призналась, что сейчас находится в отношениях с коллегой.
«Мне пришло в голову, что вскоре менопауза может остудить мое либидо. А это значит, что я естественным образом перейду к более честному образу жизни. Это было бы идеально», — отметила женщина.
Читайте также:

В Эстонии таксист отказался везти русскоязычную пассажирку

В России предложили увеличить штрафы для дебоширов в самолете

Байден оправдался за день трансгендеров в Пасху
#женщина
#жизнь
#отношения
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иркутске на авиапассажира завели дело из-за шутки 1 апреля
02 апреля 2024, 02:06

Фото: iStock/ M-Production

В Иркутске завели уголовное дело после того, как пассажир рейса Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток авиакомпании «ИрАэро» 1 апреля пошутил, что в самолете находится взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.
Там рассказали, что когда самолет еще находился в иркутском аэропорту и готовился к вылету, один из пассажиров заявил, что перевозит взрывное устройство в багаже. В этот момент на борту самолета находились 93 пассажира. В результате командиру лайнера пришлось высадить всех пассажиров, их доставили на автобусе в аэровокзал. Воздушное судно повторно досмотрели, в том числе ручную кладь и багаж. В итоге вылет был задержан на 3,5 часа. «Шутника» сняли с рейса и передали полиции.

Мужчина объяснил, что хотел пошутить и не думал, что это приведет к каким-либо последствиям. Но следователем транспортной полиции возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанный является жителем Забайкальского края 1989 года рождения.

В «ИрАэро» сообщили, что в прошлом году на рейсах авиакомпании было три подобных случая.

Читайте также:

В России предложили увеличить штрафы для дебоширов в самолете

Пассажир рейса «Санкт-Петербург-Грозный» заявил о взрыве на борту

Пассажир рейса Москва-Барнаул устроил дискотеку на борту, пронеся туда колонку
#самолет
#мвд
#уголовное пассажир
#авиакомпании
#иркутск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Эстонии таксист отказался везти русскоязычную пассажирку
02 апреля 2024, 02:05

Фото: iStock/ humonia

В столице Эстонии водитель такси отказал пожилой женщине в поездке, заявив, что он «не обслуживает русских». Об этом сообщает Delfi.
Инцидент произошел после того как сын пассажирки уточнил номер подъезда в приложении такси. Дело в том, что он написал сообщение на русском языке. Тогда таксист отменил заказ, извинился и написал, что «не обслуживает русских».

Компания такси, на которую работает водитель, осудила его поведение и заявила, что против дискриминации в любой форме. Сотрудники компании утверждают, что провели с ним беседу и пригрозили блокировкой аккаунта, если подобная ситуация повторится.

Ранее в Киеве произошла обратная ситуация: таксиста уволили за разговор на русском языке. В интернет попало видео, на котором таксист отказывает общаться с пассажиром на украинском языке, а также вести его дальше. После этого на мужчину в соцсетях обрушился негатив, однако некоторые соотечественники поддержали таксиста.

Читайте также:

Киевский таксист, уволенный за разговор на русском, обратился к украинцам

МИД Германии на русском языке выразил соболезнования после теракта в «Крокусе»

В Виннице запретили книги, фильмы и спектакли на русском языке
#такси
#водитель
#инцидент
#поездки
#русский язык
#эстония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России предложили увеличить штрафы для дебоширов в самолете
02 апреля 2024, 00:39

Фото: iStock/ AlxeyPnferov

Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект об усилении административной ответственности за противоправные действия пассажиров на борту самолета, передает RT.
Депутаты предложили увеличить штраф за курение на борту от 3 тыс. до 5 тыс. руб., за невыполнение требований командира воздушного судна — от 8 тыс. до 12 тыс. руб., за мелкое хулиганство — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., за нахождение на борту в состоянии опьянения — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Парламентарии объясняют, что противоправные действия пассажиров самолёта представляют серьёзную угрозу безопасности полёта. Из-за них рейсы могут задерживать или наоборот — совершаться незапланированные посадки воздушного судна, что влечет за собой непредвиденные расходы для авиакомпаний.


«Обратили внимание, что достаточно приличное количество правонарушений совершается, но штрафы в этой части достаточно маленькие. Никого не останавливают. Поэтому предложено штрафы заметно увеличить для дебоширов», — заявил инициатор проекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Документ направлен на отзыв в правительство.

Читайте также:

Пассажир рейса Москва-Барнаул устроил дискотеку на борту, пронеся туда колонку

Пассажир рейса «Санкт-Петербург-Грозный» заявил о взрыве на борту

Летевший во Франкфурт-на-Майне самолет сел в Ташкенте из-за дебошира на борту
#курение
#штраф
#пассажиры
#проект
#депутаты
#хулиганство
#законопроект
#рейсы
#штрафы
#нарушители
#самолёты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве зафиксирован новый температурный рекорд
02 апреля 2024, 00:18

Фото: iStock/ yulenochekk

Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, 1 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
В этот день столбик термометра поднялся в столице к отметке 21,6℃.

Рекорды также обновились в подмосковных Можайске и Коломне, где температура составила 21,2℃ и 20,4℃ соответственно.

До этого рекордно теплым 1 апреля было в 1983 году, когда столбики термометров поднялись до 17,8℃.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что во вторник, 2 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до 22℃. Он отметил, что такие рекордные летние температуры в Центральной и Южной частях России в начале апреля ещё ни разу не наблюдали за весь период регулярных метеоизмерений.

В середине недели погода начнёт ухудшаться – ожидаются ливни, усиление ветра и температура, не превышающая 9℃.

Читайте также:

В понедельник в Москве ожидается потепление до 22°С

Синоптик Позднякова спрогнозировала рекордно тёплое начало апреля в Москве

Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд
#рекорд
#температура
#фобос
#тепло
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден оправдался за день трансгендеров в Пасху
Байден заявил, что не он объявлял день трансгендеров в пасхальное воскресенье
02 апреля 2024, 00:04

kremlin

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ответ на критику насчет установления им же «дня видимости трансгендеров» в один день с пасхальным воскресеньем заявил, что он этого не делал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.
Ранее Байден объявил 31 марта «днем видимости трансгендеров» (день поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации). Такое решение подверглось критике со стороны избирательного штаба экс-президента США Дональда Трампа, а также спикера нижней палаты конгресса Майка Джонсона.

Джонсона, в частности, назвал это «возмутительным».

Байден, парируя критику Джонсона, ответил, что совершенно неосведомлен насчет ситуации. А на уточняющий вопрос журналистов и вовсе ответил: «я этого не делал».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позже заявила, что празднование «дня трансгендера» и католической Пасхи выпало на одно число случайно.

Читайте также:

Bloomberg: Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США

Байден пообещал принять закон об однополых браках для счастливой жизни будущего ЛГБТ* поколения

Express: Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем в США мосту

* Запрещенное в России экстремистское движение
#сша
#президент
#байден
#джо байден
#пасха
#праздники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о случаях, когда могут отказать в пенсии
Юрист Русяев: Отказать в страховой пенсии могут при нехватке стажа
01 апреля 2024, 23:43

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Юрист Илья Русяев заявил, что гражданину России могут отказать в выплате страховой пенсии в случае, если у россиянина не хватает положенного стажа работы.
В частности, отказ может прийти гражданину в случае его рабочего стажа менее 15 лет.

«Также нехватка пенсионных баллов, количество которых напрямую зависит от размера официальной заработной платы и сумм уплаченных работодателем взносов. При низких «белых» доходах или нестабильной занятости накопить требуемое количество баллов к пенсионному возрасту бывает затруднительно», — добавил в беседе с NEWS.ru специалист.

Кроме этого, для получения страховой пенсии необходимо соблюсти условия, среди которых предоставление действительных документов в Социальный фонд, достижение заявителем пенсионного возраста.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2024 года социальные пенсии в Российской Федерации вырастут на 7,5%. Средний размер выплаты составит 13,5 тысячи рублей.

Читайте также:

Назван размер увеличения социальной пенсии в России с 1 апреля

В Госдуме предложили назначать пожизненные выплаты пострадавшим от терактов

Правительство РФ повысит размер социальных пенсий с 1 апреля
#пенсии
#выплаты
#фонд
#рф
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Педагог Леонтович заявил о необходимости сокращения числа контрольных в школах
01 апреля 2024, 23:32

Фото: iStock/Chinnapong

Кандидат психологических наук, председатель межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь» Александр Леонтович высказал мнение о том, что сокращение числа контрольных работ в школах окажет позитивное влияние на учеников.
«Это отрывает учащихся от прохождения материала по предметам в рамках сетки расписания. Вместо того, чтобы проходить новый материал, детям дают задания по выполнению контрольных. Учителю приходится задавать не пройдённый на уроке материал в качестве домашнего задания, и это не даёт выстроить учебный процесс в логике того материала, который надо освоить», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Леонтович.

Кроме этого, эксперт считает необходимым облегчить и домашние задания школьникам, дать детям возможность потратить время вместо выполнения заданного на дом на познавательные интересные мероприятия, такие, как экскурсии, выставки, театры и т. д.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков образовательного центра Наталья Евсеева заявила, что при получении ребёнком неудовлетворительной оценки в школе родителям необходимо, прежде всего, оказать поддержку.

Читайте также:

Педагог Евсеева раскрыла правильную реакцию родителей на «двойку» ребёнка

Педагог Калинина заявила о пользе письма от руки

Педагог Богатова раскрыла, как привить любовь к чтению детям
#педагог
#мероприятия
#школа
#дети
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Навязчивая мысль»: Иноагент Троянова* заявила, что мечтает убить Путина
01 апреля 2024, 22:43

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Иноагент, актриса Яна Троянова* высказала мнение призналась, что мечтает убить российского президента Владимира Путина.
​Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев сообщил, что на иноагента Яну Троянову* могут завести уголовное дело после того, как она заявила, что «мечтает убить» президента России Владимира Путина.

«Таких грубых заявлений она себе ещё не позволяла», — прокомментировал в беседе с RT Зайцев.

Кроме того, известно, что Зайцев уже инициировал обращения в СК и прокуратуру по этому вопросу.

Ранее актриса Яна Троянова* направляла в суд иск с требованием исключить её из реестра иностранных агентов. До этого её признали иностранным агентом в ноябре 2023 года. Как тогда объясняли в российском министерстве юстиции, проживающая вне России артистка распространяла фейки о российских властях и выступала против спецоперации на Украине. Также россиянка выступала в иностранных СМИ и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации».

Читайте также:

Бывшего депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов

Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова* оспорила статус иноагента


*Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.
#суд
#сми
#обращения
#актриса
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф