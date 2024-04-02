КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ

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Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на ВС Республики Корея.
По данным информагентства, Комитет начальников штабов ВС Республики Корея анализирует дальность полета снаряда.
Издания Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии сообщает, что ракета, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Ранее сообщалось, что делегация Службы внешней разведки России во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян и обсудила сотрудничество с Северной Кореей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Издания Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии сообщает, что ракета, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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Алина Юрчак