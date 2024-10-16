«Исполнила мечты сына»: как мать погибшего на СВО бойца нашла в себе силы жить дальше

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В Ростовской области мать погибшего на спецоперации сына осуществила две мечты бойца после его смерти. Об истории семьи рассказала «Комсомольская правда».
Женщина, проживавшая на Западе Украины, перебралась в Ростовскую область в 2000-х вместе с сыном. Еще в школе мальчик пообещал матери, что станет военным, купит дом и собаку.
Все эти годы у женщины и ее сына было украинское гражданство. Это не создавало никаких трудностей, рассказала она.
В 19 лет сын подписал контракт с Минобороны, а в феврале 2022 года ушел на спецоперацию, где получил смертельные ранения.
После похорон сына мать долго не могла оправиться, но в итоге нашла в себе силы жить дальше — по ее словам, так хотел бы ее сын. Тамара получила российское гражданство, купила жилье и завела собаку — маленькую, о которой мечтал ее сын Василий.
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«Я вырасту, стану военным, куплю нам дом и обязательно собаку», — вспоминает в интервью с журналистами Тамара Бойчук.
Все эти годы у женщины и ее сына было украинское гражданство. Это не создавало никаких трудностей, рассказала она.
«На Украине политика ненависти. А здесь, на Дону, нас приняли», — говорит Томара.
В 19 лет сын подписал контракт с Минобороны, а в феврале 2022 года ушел на спецоперацию, где получил смертельные ранения.
После похорон сына мать долго не могла оправиться, но в итоге нашла в себе силы жить дальше — по ее словам, так хотел бы ее сын. Тамара получила российское гражданство, купила жилье и завела собаку — маленькую, о которой мечтал ее сын Василий.
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Лия Мурадьян