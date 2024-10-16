Жительница Жуковского получила награду за помощь участникам СВО и их семьям

«Для многих наших жителей он был непререкаемым авторитетом, человеком, который помогал всякому, кто нуждался в его помощи. Отец Николай умел успокаивать и лечить души, был внимателен не только к своим прихожанам, но и ко всем, кто обращался к нему за советом или поддержкой. Он оставил в душах нескольких поколений жуковчан – свет, надежду, доброту и любовь к жизни. Светлая память. Царствия Небесного», — сказал глава Жуковского Борис Аубакиров.