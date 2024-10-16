Жительница Жуковского получила награду за помощь участникам СВО и их семьям

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Руководительницу Жуковского отделения Комитета семей воинов Отечества Наталию Утину наградили благодарственным письмом за вклад в работу комитета и оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям, сообщает пресс-служба городского округа Жуковский.
«Вручение награды состоялось в ходе третьего форума форуме Комитета семей воинов Отечества «Надежный тыл – залог победы». Помимо Наталии Уткиной, от Жуковского в форуме приняла участие её заместительница Дина Тушникова. Благодарственное письмо вручила глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова», — говорится в сообщении.Форум собрал жён, матерей и сестёр участников СВО из 57 регионов России. Главной темой обсуждения стала помощь бойцам — от передачи гуманитарных грузов до оказания правовой и психологической поддержки.
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