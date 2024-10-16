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Жительница Жуковского получила награду за помощь участникам СВО и их семьям

16 октября 2024, 10:02
Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Руководительницу Жуковского отделения Комитета семей воинов Отечества Наталию Утину наградили благодарственным письмом за вклад в работу комитета и оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям, сообщает пресс-служба городского округа Жуковский.


«Вручение награды состоялось в ходе третьего форума форуме Комитета семей воинов Отечества «Надежный тыл – залог победы». Помимо Наталии Уткиной, от Жуковского в форуме приняла участие её заместительница Дина Тушникова. Благодарственное письмо вручила глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова», — говорится в сообщении.
Форум собрал жён, матерей и сестёр участников СВО из 57 регионов России. Главной темой обсуждения стала помощь бойцам — от передачи гуманитарных грузов до оказания правовой и психологической поддержки.

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#жуковский
#сво
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В Жуковском простились с настоятелем Преображенского храма Пантелеймоновского прихода
16 октября 2024, 10:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском прошла церемония прощания с протоиереем Николаем Струковым, почётным настоятелем Преображенского храма Пантелеймоновского прихода. Жители города собрались в храме Преображения Господня, чтобы попрощаться с выдающимся человеком и духовным лидером города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для многих наших жителей он был непререкаемым авторитетом, человеком, который помогал всякому, кто нуждался в его помощи. Отец Николай умел успокаивать и лечить души, был внимателен не только к своим прихожанам, но и ко всем, кто обращался к нему за советом или поддержкой. Он оставил в душах нескольких поколений жуковчан – свет, надежду, доброту и любовь к жизни. Светлая память. Царствия Небесного», — сказал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Благодаря усердию и неиссякаемой энергии отца Николая в Жуковском появился крупный храмовый комплекс, состоящий из трёх церквей — Пантелеимоновской, Иверской и Преображения Господня.

В районе Глушилы в 1998 году приход восстановил деревянный Иоанно-Предтеченский храм, разрушенный в 40-х годах прошлого века. При содействии администрации он инициировал строительство первого в Московской области общеобразовательного учреждения с этнокультурным компонентом на русском языке.

В приходской воскресной школе были созданы музеи города Жуковский, авиации, русского народного быта и народных ремёсел. Также здесь работают технические кружки для детей.

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Красногорские молодогвардейцы провели урок вежливости в детском саду
16 октября 2024, 09:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Урок вежливости провели для воспитанников детского сада члены организации «Молодая Гвардия Единой России» в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сначала молодогвардейцы спросили малышей, что они знают о вежливости. Ребята живо откликнулись на это и рассказали, как нужно себя вести и разговаривать, чтобы это было вежливо. Затем молодогвардейцы раздали детям «ладошки», на которых были написаны слова вежливости: «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте» и «до свидания», и с их помощью ребята учились вежливо здороваться и прощаться, просить и благодарить», — говорится в сообщении.
Воспитатели сказали, что занятие было очень интересным для детей и помогло воспитанникам детсада усвоить «волшебные слова» и правила поведения.

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#красногорск
#детский сад
#молодая гвардия
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В доме культуры «Луч» состоялся фестиваль хореографического искусства
16 октября 2024, 09:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Мероприятие, организованное творческим центром «Культурное достояние» совместно с Курским областным домом народного творчества и культурно-досуговым комплексом «Красногорье», стало праздником хореографического искусства, объединившим талантливых людей, стремящихся сделать мир лучше через искусство, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Фестиваль начался с мастер-классов по хореографии, в которых участвовали коллективы из Красногорска, Москвы и Московского государственного института культуры.

Директор МАУ КДК «Красногорье» Вероника Андриянова подчеркнула значимость подобных мероприятий для укрепления культурных связей и национального единства. В знак поддержки и солидарности она передала творческим коллективам из Курска гуманитарную помощь, собранную сотрудниками филиалов КДК «Красногорье» и жителями муниципалитета.

Фестиваль «Курская дуга», собравший множество творческих людей в городском округе Красногорск, стал значимым событием в культурной жизни Подмосковья и платформой для обмена опытом, способствуя установлению уникальных связей между регионами. Мероприятие подарило незабываемые эмоции и впечатления всем участникам.

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#концерт
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Для школьников из Звенигорода провели занятие по профессиям в сфере туризма
16 октября 2024, 09:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Амбассадоры кластера «Туризм и сфера услуг» провели классные часы с девятиклассниками звенигородской школы №1 имени М. А. Пронина, занятия состоялись в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В ходе занятия ребята получили ответы на все интересующие их вопросы, касающиеся работы в сфере туризма и услуг. Кроме того, для них устроили викторину. Ребят также пригласили на Единый день открытых дверей, который состоится 19 октября по адресу: город Звенигород, Нахабинское шоссе, дом №15», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе Единого дня открытых дверей школьники могут посетить организации и предприятия, входящие в кластер «Туризм и сфера услуг».

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#красногорск
#школьники
#профориентация
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В Красногорске прошёл Форум органов студенческого самоуправления в Президентской академии
16 октября 2024, 09:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В пансионате «Солнечная поляна» состоялся форум органов студенческого самоуправления Президентской академии. Мероприятие стало платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов развития студенческого самоуправления и презентации лучших практик, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В форуме приняли участие 230 студентов из 36 филиалов академии, разделённых на четыре направления:«Флагманы смыслов», «Трансляторы смыслов», «Созидатели смыслов» и «Смыслы будущего». Для участников была подготовлена насыщенная программа с лекциями, форсайт-сессиями, проектными работами, деловыми играми и командными встречами.

Спикерами стали представители АНО «Россия — страна возможностей», эксперты «Росмолодёжи», финалисты «ТопБЛОГ», сотрудники Управления молодёжной политики академии и другие специалисты.

Участники форума смогли поделиться своими идеями и проектами, а также найти единомышленников для поддержки своих начинаний. Благодаря этому были созданы новые проекты и инициативы, направленные на развитие студенческого самоуправления и молодёжной политики в целом.

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#красногорск
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Жительница Австрии сбежала из основанной педофилом секс-коммуны и снимает порно
16 октября 2024, 09:13

Фото: istockphoto/Asian

Жительница Австрии Инка Уинтер провела детство в коммуне, основанной педофилом, где пережила несколько изнасилований. Сбежав из секс-культа, она начала снимать этичное порно с феминистским уклоном.
Свою историю женщина рассказала изданию Need To Know. В секс-культ Фридрихсхоф в она попала 1982 году, когда ей было четыре года. Коммуну основал художник Отто Мюль в качестве социального эксперимента. Он сам и участники сообщества верили, что создают лучший мир без предрассудков, где царят единство и равенство.

Инка рассказала, что попавших в коммуну детей разлучали с родителями, Мюль воспитывал их «без стереотипов», для чего принуждал к сексу, в том числе со своей женой. В 1991 году художника обвинили в педофилии, а коммуна перестала существовать.

Уинтер переехала в США, ей пришлось лечиться у психотерапевта. Она рассказала, что ей пришлось восстанавливать способность к общению с людьми. В 2017 году в рамках лечения Инка открыла собственную студию, на которой снимает порно, фокусирующееся на согласии, комфорте и безопасности. По её словам, управление актёрами и процессом съёмок помогает ей ощутить возможность давно утраченного чувства контроля. А создание этичного феминистского порно-контента, по мнению Уинтер, является формой социальной активности и попыткой исправить несправедливость.

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#сша
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#женщина
#художник
#мир
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Порнозвезда поделилась неожиданными последствиями карьеры в секс-индустрии
Порнозвезда поделилась неожиданными последствиями карьеры в секс-индустрии
16 октября 2024, 08:51

Фото: istock/fabioderby

Известная американская порнозвезда Ана Фокс открыла неожиданные аспекты своей карьеры в секс-индустрии. На эту тему она высказалась в подкасте Plug Talk, выпуск вышел на YouTube.
Девушка призналась, что поначалу не осознавала, что у нее могут появиться преданные фанаты. По ее словам, это тяжело, потому что они очень увлеченные.

«Я порой жалею, что я не писательница или что-то такое», — отметила она, подчеркнув, что иногда поклонники ведут себя агрессивно и пытаются обсудить с ней ее съемки в общественных местах.

По словам Фокс, она любит своих фанатов. Девушка отметила, что у нее с ними интересные отношения.

«Часто я забываю о том, какие они эмоциональные», — добавила порноактриса.

Ранее порноактриса Стрэттон рассказала о неловком моменте на первой в карьере съёмке. Во время дубля у неё из самого интимного места выпало противозачаточное кольцо. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России подсчитали темпы роста зарплат управленцев
HH.ru: зарплаты менеджеров среднего и высшего звена выросли в 1,6 раза
16 октября 2024, 08:19

Фото: iStock/Diy13

За девять месяцев 2024 года в России наблюдается увеличение спроса на руководителей среднего и высшего звена на 14 процентов. Об этом информирует РБК со ссылкой на hh.ru.
Сообщается, что заработные платы работников увеличились в 1,6 раза. Наибольшее увеличение спроса (на 38%) зафиксировано среди менеджеров в гостинично-ресторанном бизнесе. Схожая динамика наблюдается в финансовом секторе (плюс 29%), ЖКХ (плюс 24%) и нефтегазовой отрасли (плюс 23%).

Наиболее заметный рост был зафиксирован в учреждениях культуры и искусства, где зарплаты увеличились на 40%, достигнув 100 000 рублей. В металлургическом секторе оклады выросли на 39% до 139 000 рублей, в финансовой сфере — на 33% до 150 000, в автомобильной промышленности — на 33% до 149 000, а на предприятиях по производству промышленного оборудования — на 32% до 140 000 рублей.

Наивысшие зарплаты в 2024 году получали менеджеры в сфере бизнес-услуг, где медианный доход составил 178 000 рублей. В этой же категории оказались управленцы IT-сектора (153,4 тысячи), финансовой сферы (150 тысяч), автомобильных компаний (149 тысяч) и добывающих предприятий (146 тысяч). Тем не менее, в образовательном секторе наблюдалось снижение зарплат на 1%.

Ранее стало известно, что правительство РФ урезало квоту на временное проживание мигрантов до 5,5 тысячи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Правительство РФ урезало квоту на временное проживание мигрантов до 5,5 тысячи
16 октября 2024, 08:02

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Правительство Российской Федерации решило сократить квоту на временное проживание мигрантов в два раза. На 2025 год выделено всего 5,5 тысячи разрешений, тогда как в 2024 году их количество превышало 10,5 тысячи. Об этом информирует ТАСС.
«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тысяч разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — отмечается в документе.

Наибольшее количество разрешений традиционно получают Москва и Московская область — в 2025 году это составит 1000 и 350 соответственно (в 2024 году было 1500 и 750). Квота для Санкт-Петербурга снизится с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкортостан, которые два года назад получали по 500 разрешений, в этом году получат только по 100 (в 2024 году было по 250).

Ранее стало известно, что согласно опросу, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% россиян считают, что в их регионах проживает слишком много трудовых мигрантов. Этот показатель увеличился на 21 процентный пункт за последний год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигрант
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