В России хотят изменить госгарантии оказания бесплатной медпомощи

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В России собираются внести изменения в государственные гарантии предоставления бесплатной медицинской помощи. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что Минздрав России впервые выступил с инициативой установить нормативные объёмы посещений центров здоровья в профилактических целях. В частности, в предстоящем году планируется охватить 5% работающего населения, что составляет порядка 3,2 миллиона россиян. На реализацию данных целей собираются выделить 4,4 миллиарда рублей.
Сейчас производится общественное обсуждение проекта изменений госгарантий. В его рамках определяются нормы финансирования из средств ОМС на одну услугу, а также перечень и количество услуг, которые может получить средний застрахованный по полису.
Предварительно, проект предполагается увеличение госгарантий на 17,6% по сравнению с этим годом.
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Сейчас производится общественное обсуждение проекта изменений госгарантий. В его рамках определяются нормы финансирования из средств ОМС на одну услугу, а также перечень и количество услуг, которые может получить средний застрахованный по полису.
Предварительно, проект предполагается увеличение госгарантий на 17,6% по сравнению с этим годом.
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Анастасия Чинкова