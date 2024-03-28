МВД объявило в розыск четырнадцать дагестанцев, которые воюют на стороне ВСУ

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В отношении четырнадцати уроженцев и жителей Дагестана были возбуждены уголовные дела, все объявлены в розыск за участие в спецоперации в составе украинской армии. Об этом сообщил глава МВД республики Абдурашид Магомедов.
Отмечается, что полиция установила личности 14 уроженцев и жителей Дагестана, которые в настоящее время состоят в рядах ВСУ и задействованы в боевых действиях против российской армии.
В отношении этих граждан были возбуждены уголовные дела, все они объявлены в розыск.
Ранее в этом месяце суд в Махачкале заочно арестовал двоих жителей республики, обвиняемых в государственной измене за нахождение в качестве иностранных наёмников в рядах украинской армии.
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В отношении этих граждан были возбуждены уголовные дела, все они объявлены в розыск.
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Анастасия Чинкова