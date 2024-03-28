Четырёх фигурантов обвинили в пособничестве террористам из «Крокуса»

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Четверым фигурантам, которые продали автомобиль и сдали квартиру террористам из «Крокус Сити Холла», вменяется пособничество. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, все четверо фигурантов знали о намерении террористов атаковать концертный зал в Красногорске. Также Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы, а также Алишер Касимов помогали террористам готовится к нападению.
Ранее, 26 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал Касимова в качестве восьмого обвиняемого. Он сдал квартиру террористу Шамсутдину Фаридуни. При этом его семья ничего не знала о покупке второй квартиры и ипотеке. Обвиняемый же утверждает, что не знал о планах арендаторов совершить теракт.
Также обвинение выдвинуто в отношении братьев Аминчона и Диловара, а также их отца Исроила, которые помогали террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов также является владельцем автомобиля Renault Symbol, на котором скрывались террористы. Он владел ей в течение 2,5 лет, после чего продал.
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Ранее, 26 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал Касимова в качестве восьмого обвиняемого. Он сдал квартиру террористу Шамсутдину Фаридуни. При этом его семья ничего не знала о покупке второй квартиры и ипотеке. Обвиняемый же утверждает, что не знал о планах арендаторов совершить теракт.
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Анастасия Чинкова