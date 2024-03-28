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Четырёх фигурантов обвинили в пособничестве террористам из «Крокуса»

Продавшие авто и сдавший квартиру террористам из «Крокуса» знали об их планах
28 марта 2024, 15:53
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

Четверым фигурантам, которые продали автомобиль и сдали квартиру террористам из «Крокус Сити Холла», вменяется пособничество. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, все четверо фигурантов знали о намерении террористов атаковать концертный зал в Красногорске. Также Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы, а также Алишер Касимов помогали террористам готовится к нападению.

Ранее, 26 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал Касимова в качестве восьмого обвиняемого. Он сдал квартиру террористу Шамсутдину Фаридуни. При этом его семья ничего не знала о покупке второй квартиры и ипотеке. Обвиняемый же утверждает, что не знал о планах арендаторов совершить теракт.


Также обвинение выдвинуто в отношении братьев Аминчона и Диловара, а также их отца Исроила, которые помогали террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов также является владельцем автомобиля Renault Symbol, на котором скрывались террористы. Он владел ей в течение 2,5 лет, после чего продал.

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#террористы
#полиция
#суд
#обвинение
#теракт
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Погибшие в «Крокусе» сёстры 25 лет назад смогли выжить при другом теракте
Погибшие в «Крокусе» сёстры выжили при теракте в Волгодонске в 1999 году
28 марта 2024, 16:26

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Анна и Татьяна Макарские, погибшие в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, выжили при теракте в Волгодонске 25 лет назад. Об этом сообщает «112».
Уточняется, что в 1999 году в Волгодонске рядом с домом № 35 по Октябрьскому шоссе прогремел мощный взрыв. Тогда взорвался грузовик, загруженный взрывчаткой. При теракте погибли 19 человек, ещё 89 пострадали. Девочкам на тот момент было 9 и 17 лет. Их дом находился всего в 70 метрах от места взрыва.

«Они жили в соседнем доме от взорвавшегося дома в Волгодонске. У них в квартире повыбивало стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи. В их жизни это уже второй теракт», — такую историю рассказала ИА Регнум близкая подруга матери погибших сестёр.

Напомним, что вечером 22 марта в «Коркус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в здание и начали расстреливать посетителей. Спустя некоторое время они подожги концертный зал и пытались скрыться.

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#семья
#дом
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#теракт
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#человек
#здание
#дома
#тела
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В Узбекистане отец шестерых детей пытался продать двоих в обмен на квартиру
Многоженец из Узбекистана пытался обменять двух дочерей на квартиру
28 марта 2024, 16:01

Фото: istock / FOTOKITA

В Узбекистане мужчина и женщина пытались продать двух дочерей, обменяв их на однокомнатную квартиру. Об этом сообщает издание Uznews.uz, ссылаясь на выпуск телепередачи Bu kun.
Пара проживает в городе Гулистан, в официальном браке они не состоят. Кроме того, мужчина — многоженец, у него есть четверо детей от первого брака. Продать двух новорожденных двойняшек от второго, шариатского брака, он решил ввиду финансовых проблем.

Мужчину задержали во время подписании документов. За преступление он получил шесть лет тюремного заключения по статье «Торговля людей». Мать девочек приговорили к трем годам колонии, так как близняшки несовершеннолетние.

Ранее СМИ Таджикистана показало дом одного из нападавших на «Крокус» террориста Фаридуна Шамсиддина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#торговля
#преступление
#женщина
#мать
#мужчина
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СМИ Таджикистана показало дом террориста Фаридуна Шамсиддина
Asia-Plus показало дом нападавшего на «Крокус» террориста Фаридуна
28 марта 2024, 15:45

Фото: istock / Sven Loeffler

Информагентство из Таджистана «Asia-Plus» опубликовало видео с домом одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина.
Дом Фаридуна находится в селе Лойоби города Гиссар, в 25 километрах от Душанбе. В настоящее время там проживают родители террориста, а также его брат с семьей. Журналист встретил дома супругу и детей брата Фаридуна, но они отказались вступать в диалог.

Другая родственница террориста отзывается о нём как о спокойном молодом человеке, несмотря на то, что он отучился всего 7 классов и ранее был арестован за сексуальные домогательства.

Ранее в МВД отметили важную роль красногорских полицейских в расследовании теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним данным, при теракте погибло 143 человека.

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#дома
#крокус сити холл
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МВД объявило в розыск четырнадцать дагестанцев, которые воюют на стороне ВСУ
28 марта 2024, 15:21

Фото: iStock/blinow61

В отношении четырнадцати уроженцев и жителей Дагестана были возбуждены уголовные дела, все объявлены в розыск за участие в спецоперации в составе украинской армии. Об этом сообщил глава МВД республики Абдурашид Магомедов.
Отмечается, что полиция установила личности 14 уроженцев и жителей Дагестана, которые в настоящее время состоят в рядах ВСУ и задействованы в боевых действиях против российской армии.

В отношении этих граждан были возбуждены уголовные дела, все они объявлены в розыск.

Ранее в этом месяце суд в Махачкале заочно арестовал двоих жителей республики, обвиняемых в государственной измене за нахождение в качестве иностранных наёмников в рядах украинской армии.

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#мвд
#розыск
#дагестан
#наемники
#всу
#спецоперация
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Юная москвичка выманила у двух пенсионерок из Одинцова более 10 млн рублей
28 марта 2024, 15:10

Фото: iStock/Elena Chelysheva

19-летнюю москвичку задержала полиция по подозрению в крупном хищении у двух пожилых жительниц Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление в полицию подали женщины 69 и 78 лет. Они сообщили, что у них обманным путём забрали сбережения — 5.6 млн и 7,4 млн рублей соответственно. По подозрению в совершении преступления была задержана 19-летняя жительница Москвы», — говорится в сообщении.
Задержанная рассказала, что пойти на дело ей предложил знакомый, с которым она до этого не общалась четыре года. Схема состояла в следующем: мужчина звонил пенсионеркам, представлялся сотрудником банка и убеждал их, что средства на их счетах пытаются украсть. А чтобы «спасти» сбережения, их надо обналичить и передать курьеру.

Девушка приезжала к жертвам обмана, показывала фиктивный договор и забирала у них деньги. Себе она оставляла по 5% с каждой «операции», а остальное передавала неизвестному.

Против девушки завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и посадили под домашний арест.

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#одинцово
#мошенничество
#криминал
#полиция
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«Заберите свою ракету с моего огорода»: Крымчанка обратилась к властям Франции
Жительница Крыма требует от Франции забрать свою ракету из её огорода
28 марта 2024, 14:51

Фото: iStock/bpawesome

Жительница Крыма обратилась в посольство Франции с требованием забрать свою ракету из её огорода. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, во время одной из украинских атак на Крым на участок 40-леней местной жительницы упала французская SCALP-EG. Тогда снаряд вошёл на несколько метров в землю. Женщина сразу же вызвала спецслужбы, которые оперативно осмотрели и оцепили место падения ракеты. Никто тогда не пострадал.

Женщина не унывает и радуется прополотому огороду, однако остаётся недовольной. Поэтому она обратилась в посольство Франции с требованием забрать свою собственность с ее участка. И предостерегла их впредь держаться подальше.

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#женщина
#участок
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#крым
#ракеты
#посольство
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В Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж
28 марта 2024, 14:36

Фото: istockphoto / nixki

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из аэрозольного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Недовольный клиент начал стрелять из аэрозольного пистолета, потому что он был не согласен с расценками в шиномонтаже в Санкт-Петербурге.

Уточним, что накануне в полицию сообщили о стрельбе в шиномонтажной мастерской у дома №41 по Гражданскому проспекту. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 52-летнего безработного мужчину. Его подозревают в том, что в ходе конфликта из-за высоких цен на оказанные ему услуги, он несколько раз выстрелил из газового пистолета в сторону 41-летнего владельца автосервиса.

Пострадавший получил ожоги глаз и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Полицейскими изъяли у фигуранта аэрозольный пистолет. Возбуждено уголовное дело.

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#уголовное пистолет
#ожоги
#происшествия
#стрельба
#санкт-петербург
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Суд Петербурга отправил в СИЗО отца, который удерживал на цепи 12-летнюю дочь
28 марта 2024, 14:33

Фото: istock / BrianAJackson

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу 43-летнего мужчину, который регулярно истязал, удерживал на цепи и лишал пищи свою 12-летнюю дочь. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.
«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Николаю Тимофееву сроком по 25 мая», — заявила представитель пресс-службы Дарья Лисицкая.
Тирану предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Известно, что мужчина регулярно избивал свою дочь, удерживал на цепи в коммунальной квартире на проспекте Энтузиастов, чтобы она не ходила гулять. Так мужчина «воспитывал» девочку. После задержания изверга ребёнка отправили в социальное детское учреждение, теперь ей ничего не угрожает.

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#обвинение
#мужчина
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В МВД отметили важную роль красногорских полицейских в расследовании теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО, видео: телеграм-канал Ирины Волк

Подмосковные полицейские сыграли важную роль в раскрытии теракта в «Крокус Сити Холле». Благодаря им удалось установить и задержать автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Машину террористов, устроивших нападение, установили благодаря видеозаписи из горящего концертного зала. По словам Волк, в тот день на место происшествия прибыли начальник полиции Управления МВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков. Они сразу проследовали в серверную, пока огонь не распространился.

Взломав дверь в помещение, полицейские вместе с сотрудниками ФСБ просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Переданная полицейскими информация позволила оперативному штабу установить маршрут террористов и задержать их.

Теракт в «Крокусе» был совершён вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом и открыли огонь по зрителям и персоналу, а затем подожгли концертный зал и скрылись на автомобиле.

Жертвами нападения стали по меньшей мере 143 человека, ещё столько же числятся пропавшими. В обновлённом списке пострадавших, опубликованном на сайте подмосковного Минздрава, – 124 фамилии.

Всех четверых непосредственных исполнителей теракта задержали в Брянской области и арестовали. Также арестованы четверо их предполагаемых пособников.

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Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360
#крокус сити холл
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#московская область
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