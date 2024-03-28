В МВД отметили важную роль красногорских полицейских в расследовании теракта в «Крокусе»

Подмосковные полицейские сыграли важную роль в раскрытии теракта в «Крокус Сити Холле». Благодаря им удалось установить и задержать автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Машину террористов, устроивших нападение, установили благодаря видеозаписи из горящего концертного зала. По словам Волк, в тот день на место происшествия прибыли начальник полиции Управления МВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков. Они сразу проследовали в серверную, пока огонь не распространился.
Взломав дверь в помещение, полицейские вместе с сотрудниками ФСБ просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Переданная полицейскими информация позволила оперативному штабу установить маршрут террористов и задержать их.
Теракт в «Крокусе» был совершён вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом и открыли огонь по зрителям и персоналу, а затем подожгли концертный зал и скрылись на автомобиле.
Жертвами нападения стали по меньшей мере 143 человека, ещё столько же числятся пропавшими. В обновлённом списке пострадавших, опубликованном на сайте подмосковного Минздрава, – 124 фамилии.
Всех четверых непосредственных исполнителей теракта задержали в Брянской области и арестовали. Также арестованы четверо их предполагаемых пособников.
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Взломав дверь в помещение, полицейские вместе с сотрудниками ФСБ просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Переданная полицейскими информация позволила оперативному штабу установить маршрут террористов и задержать их.
Жертвами нападения стали по меньшей мере 143 человека, ещё столько же числятся пропавшими. В обновлённом списке пострадавших, опубликованном на сайте подмосковного Минздрава, – 124 фамилии.
Всех четверых непосредственных исполнителей теракта задержали в Брянской области и арестовали. Также арестованы четверо их предполагаемых пособников.
Читайте также:
Песков: После теракта в «Крокус Сити Холле» Путин не спал всю ночь
В СК поступило 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле»
Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360
Лора Луганская