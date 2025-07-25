Исполнители теракта в «Крокусе» приняли наркотики для притупления чувства страха

25 июля 2025, 11:03

Стали известны новые подробности подготовки исполнителей теракта в «Крокусе»

Фото: Istock/Ulf Wittrock

Трое исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле», совершённого 22 марта 2024 года, перед нападением употребили наркотики. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.





Злоумышленники перед жестоким нападением на посетителей концертного зала, расположенного в подмосковном Красногорске, употребили наркотическое вещество с целью притупления чувства страха.

«По пути следования к месту совершения преступления <они> в целях притупления чувства страха употребили неустановленное наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон», — говорится в материалах уголовного дела.