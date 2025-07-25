Исполнители теракта в «Крокусе» приняли наркотики для притупления чувства страха
Стали известны новые подробности подготовки исполнителей теракта в «Крокусе»
Трое исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле», совершённого 22 марта 2024 года, перед нападением употребили наркотики. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.
Злоумышленники перед жестоким нападением на посетителей концертного зала, расположенного в подмосковном Красногорске, употребили наркотическое вещество с целью притупления чувства страха.
«По пути следования к месту совершения преступления <они> в целях притупления чувства страха употребили неустановленное наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон», — говорится в материалах уголовного дела.Установлено, что на допросе обвиняемые заявили, что жидкость с наркотическим средством им дали незадолго до атаки, а после приёма данного вещества у них начались галлюцинации. Проведённые судебные экспертизы обнаружили наличие мефедрона в крови троих террористов.