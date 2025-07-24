Суд арестовал ещё двух полицейских по делу Telegram-канала Baza
Суд арестовал ещё двух полицейских по делу Telegram-канала Baza. Они также обвиняются в превышении должностных полномочий и получении взятки.
Речь идёт о сотрудниках полиции Сергее Ковалёве и Александре Адлаеве, которых отправили в СИЗО на два месяца, сообщает Baza.
Ранее в СИЗО до 20 сентября был отправлен сотрудник ОВД по Белгородской области Александр Селиванов.
По версии следствия, главный редактор канала Глеб Трифонов трижды давал взятки сотрудникам правоохранительных органов за получение эксклюзивной информации. Журналист и его коллега-продюсер Татьяна Лукьянова также помещены под арест.
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