Сектовед оценил запрет сатанизма* в России
Сектовед Дворкин: запрет сатанизма* — это лишний пиар
Постановление Верховного суда о признании «Международного движения сатанизма»* экстремистским является парадоксальным. Так считает исследователь современного сектантства, доктор философии, профессор ПСТГУ Александр Дворкин.
Напомним, 23 июля Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил деятельность организации «Международное движение сатанизма»*.
«Нет такой организации — "международное движение сатанизма"*, нет единой сатанинской секты*. Есть разные группы — они обычно достаточно малочисленны, — которые исповедуют сатанизм*. Некоторые из них могут это как-то обозначать в своем названии, но далеко не все это делают. Поэтому, очевидно, данный запрет должен сопровождаться списком тех групп, которые законодатель относит к сатанинскому движению*», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, для выявления подобных групп придется проводить религиоведческую экспертизу. Кроме того, могут быть люди, которые считают себя сатанистами*, однако ни к каким сообществам не принадлежат.
Дворкин также обратил внимание на то, что большинство сатанинских* организаций состоят из неудачников по жизни, и к этому движению стоит относиться с иронией.
Тем не менее эксперт подчеркнул, что сатанизм* является злом, однако есть и другие секты, которые более широко распространены и представляют большую опасность, нежели сатанисты*.
По мнению Дворкина, подобный запрет лишь привлечет внимание к этому движению и даст повод его последователям решить, что государство их боится.
Эксперт также уточнил, что в России насчитывается всего порядка 10000 сатанистов*.
*запрещённая в России экстремистская организация