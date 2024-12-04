Исполнительница Азиза дала показания по делу об убийстве Талькова

Певица Азиза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
В суде Санкт-Петербурга исполнительница Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова. Певица разнимала в потасовке своего телохранителя и директора исполнителя Валерия Шляфмана. О самой стрельбе Азиза узнала, когда находилась в гримёрке, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
60-летняя певица 4 декабря давала показания в Петроградском районном суде. Азиза заявила, что после драки она пошла в гримёрную комнату, спустя какое-то время певица услышала крик, что Игорь Тальков ранен.
Азиза увидела своего партнёра по жизни, телохранителя Игоря Малахова и сначала подумала, что ранен он, поскольку мужчина был весь в крови. Оружие женщина обнаружила в бачке унитаза в туалетной бумаге. Она достала пистолет и передала его, как улику.
Азиза знала, что у Малахова было оружие и думала, что пистолет в потасовке выхватил Шляфман и выстрелил Талькова — он мог находиться в состоянии аффекта, отметила артистка.
Перед началом стрельбы певица предпринимала попытки разнять мужчин, а потом удалилась. Азиза сказала, что в ходе драки она оторвала ноготь и была вся в крови.
Игорь Тальков умер в потасовке между директором Шляфманом, телохранителем исполнительницы Азизы и её возлюбленным Игорем Малаховым.
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Азиза увидела своего партнёра по жизни, телохранителя Игоря Малахова и сначала подумала, что ранен он, поскольку мужчина был весь в крови. Оружие женщина обнаружила в бачке унитаза в туалетной бумаге. Она достала пистолет и передала его, как улику.
Азиза знала, что у Малахова было оружие и думала, что пистолет в потасовке выхватил Шляфман и выстрелил Талькова — он мог находиться в состоянии аффекта, отметила артистка.
Перед началом стрельбы певица предпринимала попытки разнять мужчин, а потом удалилась. Азиза сказала, что в ходе драки она оторвала ноготь и была вся в крови.
Игорь Тальков умер в потасовке между директором Шляфманом, телохранителем исполнительницы Азизы и её возлюбленным Игорем Малаховым.
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Ольга Енгалычева