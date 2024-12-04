Знаменитому режиссёру Александру Митте грозит ампутация стопы

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
В настоящее время режиссёр находится под присмотром сотрудников многопрофильного центра паллиативной помощи из-за рака почки и ряда других заболеваний, сообщает телеграм-канал SHOT. Там его осмотрела выездная бригада медиков. Митта уже более года пребывает в лежачем положении и не может разговаривать. В ходе диагностического осмотра на пятке у него был выявлен некроз — омертвение тканей, вызванное затруднённым кровообращение.
Врачи ввели Митте специальные препараты, которые снижают риск дальнейшего развития некроза. Омертвение тканей может привести к различным осложнениям и неприятным последствиям, в том числе ампутации стопы. Сейчас медики отслеживают воздействие препаратов на организм режиссёра.
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