Создатель группы «Крестовый туз» Владимир Козырев внезапно скончался: биография, причины смерти

Скончался создатель и лидер одного из популярнейших музыкальных коллективов в жанре русского шансона — группы «Крестовый туз». На момент смерти Владимиру Козыреву было 66 лет. О трагедии сообщила Ляля Размахова. Её слова передал журнал The Voice.