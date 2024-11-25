Создатель группы «Крестовый туз» Владимир Козырев внезапно скончался: биография, причины смерти

Владимир Козырев (Фото: соцсети)
Скончался создатель и лидер одного из популярнейших музыкальных коллективов в жанре русского шансона — группы «Крестовый туз». На момент смерти Владимиру Козыреву было 66 лет. О трагедии сообщила Ляля Размахова. Её слова передал журнал The Voice.
Причины смерти
Причиной смерти Владимира Козырева стала сердечная недостаточность.
«19.11.24 не стало самобытного артиста в жанре шансон Владимира Козырева, группа «Крестовый туз». Соболезную родным и близким», — сообщила в социальных сетях участница шоу «Конфетка» Ляля Размахова.
Владимир Козырев: биография, карьера
Владимир Козырев родился 21 августа 1958 года. В пятилетнем возрасте он поступил в музыкальную школу. Он учился играть на скрипке, а в 13 лет уже выступал в ресторане «Интурист» в составе группы — артист был на бас-гитаристом. В тот же период начал писать песни.
В юности Владимир Козырев выступал в одних программах с Ириной Аллегровой, Мариной Журавлевой, Жанной Агузаровой и иными звездами, у него было внушительное количество гастролей по стране.
Ради заработка средств на запись песен, с 1987 по 1995 год музыкант трудился концертным администратором, аранжировщиком, а ещё инструктором по рукопашному бою в охранной структуре.
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Летом 1997 года Владимир Козырев приступил к работе над проектом — его он назвал «Крестовый туз» — по первой карте в колоде, которую он купил на Ярославском вокзале столицы. Артист продал машину, чтобы ему хватило средств на запись и выпуск первого альбома «Крестового туза». Потом музыкант почти год жил впроголодь.
«Школьные друзья» — первая песня «Крестового туза», а вторая — благодаря ей Владимир Козырев и обрёл популярность — «Волки». Она представлена в альбоме «Жизнь фартовая». Песня «Новый русский Кот» стала одной из наиболее популярных шуточных песен музыканта.
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