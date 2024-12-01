Old money Villa: дачная соседка Ротару в Крыму отсудила у нее 28 квадратов земли

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Теперь сыну знаменитости Владимиру Евдокименко предстоит вновь выходить на сделку. Покупателя при этом найти сложно, а ценник заоблачный. По словам соседей, Ротару не видели там примерно десять лет, однако все в ухоженном состоянии.
Ранее сообщалось, что София Ротару переписала недвижимость на своего сына.
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