Исполнительница хита «Матушка-земля» получила «Золотой граммофон»
Российская певица Татьяна Куртукова удостоена престижной награды «Золотой граммофон» в специальной номинации. Награда присуждена за яркое выступление с хитом «Матушка-земля» перед матчем футбольных сборных России и Нигерии, передает РИА Новости.
Церемония награждения прошла при полных трибунах. На кадрах видно, как зрители в едином порыве подпевают популярной композиции. Почётную награду исполнительнице вручил известный футболист, бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
По мнению экспертов, этом приз стал признанием не только вокального таланта Татьяны Куртуковой, но и особого эффекта, который произвело её выступление на спортивном мероприятии.
