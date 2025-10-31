«Потрясающая новость»: певица Жасмин сделала важное объявление со сцены «Русского Радио»
Певица Жасмин рассказала о пополнении в семье
Знаменитая певица Жасмин во время выступления на юбилейном концерте «Русского Радио», посвящённом 30-летию премии «Золотой Граммофон», сказала, что стала бабушкой. Об этом пишет «Стархит».
Артистка вышла на сцену с хитом «Головоломка», а в финале выступления поделилась радостной новостью.
«Дорогие друзья, у меня есть «потрясающая новость» — сегодня в моей семьей чудо, старший сын подарил мне первого внука! Это большое событие. Всем спасибо!» — объявила артистка.После выступления Жасмин пообщалась с журналистами и раскрыла подробности рождения нового члена семьи. Новоиспечённая бабушка заявила, что роды прошли успешно в частной клинике, а её невестка Ева чувствовала себя хорошо.
«Когда я приехала в роддом, невестка уже бегала по палате, встречала нас, принимала цветы, воздушные шарики. Мы фотографировались, все замечательно, — призналась певицаМалыш появился на свет 30 октября в 04:00.Стоит отметить, что певица надеялась на рождение внука до 22 числа, чтобы он появился на свет под знаком Весов, но судьба распорядилась иначе.