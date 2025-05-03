Исполнительница роли Алисы Селезневой из фильма «Гостья из будущего» заболела раком

Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
У исполнительницы роли Алисы Селезневой в советском многосерийном фильме «Гостья из будущего» обнаружили онкологическое заболевание. Диагноз был подтвержден после того, как 53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич сдала анализы.
Как сообщает Mash, на протяжении последних нескольких лет бывшая актриса страдает от быстро растущего количества злокачественных новообразований. Она постоянно находится под наблюдением врачей. Наталия уже перенесла несколько операций.
Гусева-Мурашкевич с 1994 года — профессиональный биохимик. В 1993 году она вышла замуж за Дениса Мурашкевича. Брак распался спустя восемь лет. Два года спустя Наталия вышла замуж за Сергея Амбиндера, арт-директора благотворительной организации «Русфонд». У бывшей актрисы две дочери от этих браков.
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Гусева-Мурашкевич с 1994 года — профессиональный биохимик. В 1993 году она вышла замуж за Дениса Мурашкевича. Брак распался спустя восемь лет. Два года спустя Наталия вышла замуж за Сергея Амбиндера, арт-директора благотворительной организации «Русфонд». У бывшей актрисы две дочери от этих браков.
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