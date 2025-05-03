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Исполнительница роли Алисы Селезневой из фильма «Гостья из будущего» заболела раком

У Наталии Гусевой-Мурашкевич обнаружили онкозаболевание
Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»

Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»

У исполнительницы роли Алисы Селезневой в советском многосерийном фильме «Гостья из будущего» обнаружили онкологическое заболевание. Диагноз был подтвержден после того, как 53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич сдала анализы.
Как сообщает Mash, на протяжении последних нескольких лет бывшая актриса страдает от быстро растущего количества злокачественных новообразований. Она постоянно находится под наблюдением врачей. Наталия уже перенесла несколько операций.

Гусева-Мурашкевич с 1994 года — профессиональный биохимик. В 1993 году она вышла замуж за Дениса Мурашкевича. Брак распался спустя восемь лет. Два года спустя Наталия вышла замуж за Сергея Амбиндера, арт-директора благотворительной организации «Русфонд». У бывшей актрисы две дочери от этих браков.

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#актриса
#рак
#заболевания
#лечение
Принц Гарри объяснил отказ привозить семью в Великобританию
Принц Гарри: Очень хочу помириться с семьей
03 мая 2025, 09:17

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Instagram* @meghan.markle.official)

Принц Гарри рассказал, как у него складываются отношения с родными и объяснил, почему его семья не посещает Великобританию. Член британской королевской семьи последние пять лет проживает в США.
У Гарри испортились отношения с королевской семьей после того, как он выпустил откровенную биографическую книгу. 40-летний принц признался, что хотел бы наладить общение с отцом Карлом III, у которого диагностирован рак.

«Очень хочу помириться с семьей. Не вижу смысла в продолжении конфликта. Я не знаю, сколько еще времени осталось у моего отца, а он не общается со мной из-за этих спорных моментов с охраной», — приводит слова Гарри BBC.
Гарри также подчеркнул, что отказывается привозить свою семью в Великобританию по соображениям безопасности. Принца не устраивает запрет на ношение оружия частной охраной.

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#отношения
#великобритания
#семья
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Чубайс попросил суд отменить арест его имущества
Анатолий Чубайс отправил ходатайство об отмене ареста денежных средств
03 мая 2025, 08:21

Анатолий Чубайс (Фото: kremlin.ru)

Анатолий Чубайс обратился с ходатайством об отмене ареста на денежные средства. Экс-глава «Роснано» с соответствующим ходатайством обратился в арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает РБК.

В начале апреля стало известно, что суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства Чубайса и еще 7 человек на сумму 5,6 млрд руб.

По данным источника, в ходатайстве Чубайса указывается необоснованность иска «Роснано». Экс-глава корпорации также настаивает, что в иске нет доказательной базы намерения с его стороны скрыть имущество от возможного взыскания.

В декабре прошлого года Чубайс снизил свои требования к бывшему деловому партнеру Илье Сучкову и другим фигурантам по обвинению в краже имущества. Общая сумма составляет порядка 65 миллионов рублей.

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Французский бренд намерен взыскать 2 миллиона рублей с психолога Вероники Степановой
#суд
#деньги
#арест
#имущество
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Французский бренд намерен взыскать 2 миллиона рублей с психолога Вероники Степановой
Компания Tefal подала иск на Веронику Степанову
03 мая 2025, 07:26

Вероника Степанова (Фото: Telegram/ @veronikastepanova20 011)

Компания Tefal подала иск в суд против психолога Вероники Степановой. Против известного ютуб-блогера выступил головной офис бренда по выпуску мелковой бытовой техники для кухни.
Французская компания намерена через суд взыскать со Степановой два миллиона рублей. Причина иска на данный момент неизвестна.

Российский психолог в социальных сетях неоднократно публиковала фото из Мексики, где она проживает вместе со своей семьей. На Степанову в России оформлено ИП. По данным системы «Спарк», женщина на территории России занимается различной предпринимательской деятельностью — от торговли книгами и до деятельности в области медицины. На YouTube у Степановой более двух миллионов подписчиков.

В октябре 2024-го года телеведущая Светлана Бондарчук обратилась в суд против Степановой. Светлане не понравился видеоразбор психолога о ней.

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#суд
#психолог
#нарушение
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Общественник Бондарь: при ошибке в счете за ЖКУ следует потребовать перерасчет
03 мая 2025, 06:27

Фото: iStock/gopixa

Россияне имеют право требовать перерасчет за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при необоснованном завышении сумм в квитанциях. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Причиной увеличения платежей могут быть как повышение тарифов или корректировка при перерасчете за предыдущие периоды, так и банальные ошибки в квитанциях об оплате.

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«Если обнаружили явную ошибку, первым делом напишите заявление», — подчеркнул эксперт.
Бондарь рекомендует при обнаружении неточностей подавать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию через приложение «Госуслуги.Дом», указав спорные пункты.

В случае отказа или бездействия УК можно обратиться в Госжилинспекцию региона (через портал «ГИС ЖКХ») или направить жалобу в Роспотребнадзор. В некоторых случаях может понадобиться подавать иск в суд.

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Мошенники начали подделывать квитанции ГИБДД со «штрафами» за нарушение ПДД
03 мая 2025, 06:14

Фото: iStock/blinow61

Мошенники массово рассылают поддельные квитанции для оплаты штрафов за нарушения ПДД, якобы зафиксированные камерами фотовидеофиксации. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
«С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения», — говорится в материалах.
Поддельные документы оформлены от имени ГИБДД и содержат фотографии автомобилей с фальшивыми данными о нарушениях. Вместо реквизитов Федерального казначейства в квитанциях указаны счета электронных платежных систем, таких как «Яндекс.Деньги», «QiwiКошелек» или «РБКМани». Могут предлагаться и другие платежные системы.

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Перечисляя средства по этим реквизитам, автовладельцы переводят деньги за «штраф» напрямую мошенникам.

В МВД призвали граждан проверять получателя платежа и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при обнаружении подозрительных квитанций. Особое внимание рекомендуется уделять бумажным письмам с «постановлениями», которые приходят по почте.

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