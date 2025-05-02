Олег Майами устроил дебош в клубе, вызвав недовольство музыкантов

Олег Майами (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Недавний инцидент с участием певца Олега Майами в одном из клубов стал предметом обсуждения среди зрителей и музыкантов. Артист вышел на сцену к кавер-бэнду «Сборище», желая научиться игре на скрипке, но его поведение вызвало критику. Об этом пишут Страсти.
По свидетельствам очевидцев, Майами, взяв в руки скрипку, попытался сыграть несколько нот, после чего начал требовать от публики аплодисментов. Однако его действия сопровождались нецензурной лексикой и оскорблениями в адрес музыкантов.
Лидер кавер-бэнда выразил свое недовольство, отметив, что такое поведение является «большим неуважением к артисту, музыканту и человеку».
Ситуация усугубилась, когда в конце выступления артист уронил смычок, что также было воспринято как недопустимое поведение. Музыканты и зрители остались шокированы инцидентом, который стал темой обсуждения.
Читайте также:
Внебрачный сын, алкогольная зависимость и новая карьера: Михаилу Жигалову 83 года, как сейчас живет актер
«Он же просто урод»: Пригожин ответил оскорбившему Валерию блогеру
«Стала разменной монетой»: названа причина запрета въезда Орбакайте в Латвию
Лидер кавер-бэнда выразил свое недовольство, отметив, что такое поведение является «большим неуважением к артисту, музыканту и человеку».
«Теперь ты не Олег Майами, а Олег Смычок», — добавил он.
Ситуация усугубилась, когда в конце выступления артист уронил смычок, что также было воспринято как недопустимое поведение. Музыканты и зрители остались шокированы инцидентом, который стал темой обсуждения.
Читайте также:
Внебрачный сын, алкогольная зависимость и новая карьера: Михаилу Жигалову 83 года, как сейчас живет актер
«Он же просто урод»: Пригожин ответил оскорбившему Валерию блогеру
«Стала разменной монетой»: названа причина запрета въезда Орбакайте в Латвию
Дарья Осипова