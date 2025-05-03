Сын Нагиева рассказал о расстройстве психики из-за отца

Виктория Боня с юмором говорит о возможной смерти, продолжая покорять Эверест, несмотря на проблемы со здоровьем. Блогер, вернувшись в базовый лагерь после болезни, полна решимости взойти на вершину. При этом в одном из личных блогов она оставила краткое сообщение с фото, настрой которого испугал часть фанатов.