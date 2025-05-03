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Сын Нагиева рассказал о расстройстве психики из-за отца

Сын Дмитрия Нагиева: Меня с детства пытали папиным творчеством
Дмитрий Нагиев (Фото: Instagram* @nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев (Фото: Instagram* @nagiev.universal)

Сын телеведущего Дмитрия Нагиева рассказал о психологических проблемах из-за своей звездной фамилии. Кирилл поведал о внутренних переживаниях в личном блоге.
Молодой человек попал в актерскую школу отца в Дубае. Кирилл признался, что обучение дается ему крайне сложно. Но парень не сдается.

«Меня с детства пытали папиным творчеством. Пока, все что я здесь заработал, это расстройство психики. Положил, так сказать, все яйца в одну корзину. Держусь», — написал Кирилл.
Подписчики Кирилла желают ему терпения и больше сил на непростом пути.

В конце апреля стало известно, что Дмитрий Нагиев получил повреждение ноги. Производственная травма произошла во время демонстрации трюка на собственных курсах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#психология
Алана Мамаева отреагировала на сравнение ее сына с известным блогером
Алана Мамаева рассказала, на кого похож ее сын
03 мая 2025, 10:12

Алана Мамаева (фото: Telegram @alanamamaeva1)

Алана Мамаева прокомментировала сообщения в социальных сетях о сходстве ее сына блогером Даней Милохиным. Пользователи отметили, что образ сына модели Алекса повторяет стиль Дани.
Мамаева иронично заявила, что ее сын схож с еще несколькими звездными личностями.

«А еще он похож на Эминема, Кемстача, кого вы там еще писали? Но вообще мы косили под Хеджина», — написала Алана.
Алекс родился в браке Мамаевой с кикбоксером Александром Липовым. Позже пара рассталась. Во второй раз Алана вышла замуж за бывшего игрока футбольной сборной России Павла Мамаева. У них на свет появилась дочь Алиса. В итоге их брак распался со скандалом. Стороны до сих пор ведут судебные тяжбы из-за алиментов и раздела имущества.

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#брак
#сын
#мода
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«Это непростая история»: Анна Asti рассказала об отношениях с мужем после скандалов
Анна Asti рассказала об отношениях с мужем после скандалов
03 мая 2025, 09:02

Анна Asti (Фото: Telegram-канал @anna_asti)

Певица Анна Asti рассказала об отношениях с супругом после скандалов, передает «Стархит».
В последнее время фанаты исполнительницы стали обсуждать ее возможный развод. В конце 2024 года в интернет попало интимное видео артистки, на котором она, вероятно, находится не с мужем. Несмотря на это, супруги смогли преодолеть кризис в отношениях.

По словам Анны, у них со Станиславом случаются разногласия.

«Совмещать рабочие и семейные отношения — это непростая история. И так же, как все люди в подобной ситуации, мы можем и ругаться, и выяснять отношения, и спорить из-за рабочих вопросов. Но главное — не терять контроль над ситуацией и понимать, что все это делается для общего блага. Да, и у нас случаются разногласия, но мы выбрали одну позицию — не сдаваться и быть сильной командой», — поделилась певица.

Пара неоднократно появляется вместе на публике, подтверждая, что они продолжают вместе жить и работать.

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#развод
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#отношения
#люди
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Нонна Гришаева безуспешно пытается получить государственную награду
Нонне Гришаеве отказали в звании народной артистки России
03 мая 2025, 08:54

Александр Нестеров и Нонна Гришаева (Фото: Инстаграм* @grishaevanonna)

Нонна Гришаева призналась, что безуспешно пытается получить звание народной артистки России. Театр, где актриса выступает, уже неоднократно отправлял соответствующий запрос.
53-летняя Нонна Валентиновна отметила, что не понимает причин отказа.

«Уже в который раз наш театр Роста подает на меня документы и опять отказ. К званиям и наградам я отношусь спокойно. Для меня важнее любовь и признание зрителя», — приводит слова актрисы Starhit.ru.
Гришаева также рассказала, как следит за своей физической формой. Актриса занимается йогой. Нонна Валентиновна внимательна к рациону, делая упор на раздельное питание.

Гришаева последние шесть является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.

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#театр
#актриса
#награда
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Долг Валдиса Пельша перед налоговой продолжает расти
ФНС требует от телеведущего Валдиса Пельша выплаты 2,5 млн рублей
03 мая 2025, 07:53

Фото: iStock/ blinow61

Валдис Пельш продолжает оставаться должником перед налоговыми органами России. Долг известного телеведущего лишь за неделею вырос еще на один миллион рублей.
Как стало известно SHOT, ФНС затребовала от 57-летнего Пельша 2,5 млн рублей. Еще неделю назад задолженность составляла 1,2 млн. Артист может столкнуться с запретом на выезд из России.

Пельш является владельцем компании «РД Студия». Ее прибыль за прошлый год составила 10 млн рублей.

Телеведущий находится во втором браке. Вместе с супругой Светланой они воспитывают четверых детей (дочь Илва и сыновья Михаил, Эйнер и Ивар). От первого брака у Валдиса есть дочь Эйжена.

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#долги
#налоги
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«Меня нет. Придайте праху тело и под дерево»: Боня покоряет Эверест, прекратив вести часть соцсетей на время восхождения
После новости о возобновлении похода на Эверест Боня временно оставила Instagram*
03 мая 2025, 06:59

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня с юмором говорит о возможной смерти, продолжая покорять Эверест, несмотря на проблемы со здоровьем. Блогер, вернувшись в базовый лагерь после болезни, полна решимости взойти на вершину. При этом в одном из личных блогов она оставила краткое сообщение с фото, настрой которого испугал часть фанатов.
42-летняя Виктория отправилась на Эверест в конце апреля, мечтая осуществить давнюю цель, но столкнулась с горной болезнью. Головные боли, слабость и невозможность даже налить воды из чайника заставили ее прервать первую попытку. Врачи в госпитале диагностировали вирус, который также подкосил несколько других участников группы.

«Проблемы с ментальным здоровьем»: психолог пояснила, зачем Боня постоянно рискует жизнью
«Проблемы с ментальным здоровьем»: психолог пояснила, зачем Боня постоянно рискует жизнью
Боня признавалась, что одно время не могла держать голову и еле передвигалась, но заставляла себя идти, пока команда не решила остановиться. Поклонники ожидали, что она откажется от затеи, но блогер удивила всех решением попытаться вновь.

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

«Как я похудела, как я осунулась! (...) Думаю: нет, я не сдамся, я смогу. И вот я с вещами сейчас лечу в базовый лагерь», — говорила она несколько дней назад.
Видимо, Виктория на этот раз собирается полностью отдать себя покорению горы, потому что ранее она лично вела несколько блогов, а теперь из своей страницы в Instagram* Боня временно ушла.

«Меня нет. Иногда, время от времени мой инстаграм* будет вести моя команда. Я вернусь, когда придет время», — загадочно написала она, вставив в пост фото с красными буквами на черном фоне.

Фото: Instagram* @victoriabonya

Такая комбинация несколько испугала поклонников, которые надеются, что блогер скоро возобновит старую деятельность в соцсети, и что решение отдалиться не указывает на очередное сильное переутомление.

Сейчас Виктория снова на Эвересте, готовая к акклиматизации в одиночку, вдохновленная беседой с другой альпинисткой. Боня признает, что голос еще слаб, а тело не восстановилось, но бросать «челлендж» не намерена.

Фанаты переживают, видя в проблемах блогера знаки судьбы, но Виктория отшучивается, обсуждая с мамой, что делать с ее прахом в случае смерти.

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

«Если помру, то нет никакой страховки. Придайте праху тело и под дерево… Но пока не планирую. Можешь не переживать», — писала звезда своей матери.
Та шутку поддержала и добавила, что таких сложностей не надо: если хоронить, то дома.

«Не дай Бог. Удобрение под корни в дерево. И поливать дождем», — посмеялась Боня.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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