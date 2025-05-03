Сын Нагиева рассказал о расстройстве психики из-за отца

Дмитрий Нагиев (Фото: Instagram* @nagiev.universal)
Сын телеведущего Дмитрия Нагиева рассказал о психологических проблемах из-за своей звездной фамилии. Кирилл поведал о внутренних переживаниях в личном блоге.
Молодой человек попал в актерскую школу отца в Дубае. Кирилл признался, что обучение дается ему крайне сложно. Но парень не сдается.
В конце апреля стало известно, что Дмитрий Нагиев получил повреждение ноги. Производственная травма произошла во время демонстрации трюка на собственных курсах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Меня с детства пытали папиным творчеством. Пока, все что я здесь заработал, это расстройство психики. Положил, так сказать, все яйца в одну корзину. Держусь», — написал Кирилл.Подписчики Кирилла желают ему терпения и больше сил на непростом пути.
В конце апреля стало известно, что Дмитрий Нагиев получил повреждение ноги. Производственная травма произошла во время демонстрации трюка на собственных курсах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Манцаев Рамиль