Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Внебрачный сын, алкогольная зависимость и новая карьера: Михаилу Жигалову 83 года, как сейчас живет актер

Внебрачный сын, алкогольная зависимость и новая карьера: Михаилу Жигалову 83 года, как сейчас живет актер

Михаил Жигалов (фото: кадр из сериала «Молодежка»)

Михаил Жигалов (фото: кадр из сериала «Молодежка»)

Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов, известный по десяткам ярких ролей в советском и российском кино, продолжает оставаться активным участником культурной жизни страны. Актер выходит на театральную сцену, снимается в новых проектах. 2 мая ему исполняется 83 года. О личных испытаниях артиста, его борьбе с зависимостью и семейных отношениях, расскажет «Радио 1».

Чем известен Михаил Жигалов: биография


Михаил Жигалов родился 2 мая 1942 года в Самаре, куда его семья была эвакуирована в годы Великой Отечественной войны. Позднее Жигаловы вернулись в Москву, а затем на время переехали в Чехословакию. В 1965 году Жигалов окончил Московский институт химического машиностроения и начал работать в научно-исследовательском институте.

Однако спустя несколько лет, в 1968 году, он решил сменить профессию. Он рассказывал, что театральная деятельность привлекала его с самого детства.

«Первые годы работал с удовольствием. Разрабатывал по французской лицензии таблеточные машины. Мне вдруг все это перестало быть интересным. Технарь во мне умер. Лирик победил физика. В конце концов сам себе сказал: "Ты мужик или как? Что слюни распускать?!". Представил себя через пару десятков лет: эдак сижу начальником отдела в НИИ и рассуждаю – вот я бы да мог бы, да на сцене, да Шекспира! Как только это представил, — стало так противно. Все бросил и решил попробовать себя в театре», — вспоминал актер.

В 1970 году актер завершил обучение в драматической студии при Центральном детском театре, ныне РАМТ.

В фильмографии Михаила Жигалова — более 150 проектов. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Петровка, 38», «Афганский излом», «На углу, у Патриарших», «Граница: Таежный роман», «Молодежка», «Хор», «Только один» и многих других.

Михаил Жигалов (фото: кадр из программы «Пока все дома»)

Личная жизнь Михаила Жигалова


Первой супругой Михаила Жигалова была женщина по имени Нина, с которой он расстался из-за разногласий по поводу смены профессии.

Позднее актер вступил в брак с коллегой Ириной Маликовой, в этом союзе в 1989 году родился сын. Спустя некоторое время пара развелась. Также у актера есть внебрачный сын Аркадий от переводчицы Регины.

«Аркашу, честно скажу, я не сразу признал. Думал, что Регина выйдет замуж, у сына будет фамилия ее мужа, но я все равно бы им помогал. Не хотел, чтобы наша ситуация превращалась в торговлю, но не вышло», — говорил Жигалов.

Заключил «Дьявольский контракт»: Филиппу Киркорову 58 лет, почему артиста стали преследовать неудачи, мнение экстрасенса
Заключил «Дьявольский контракт»: Филиппу Киркорову 58 лет, почему артиста стали преследовать неудачи, мнение экстрасенса

С нынешней супругой, врачом-пульмонологом Татьяной, Жигалов познакомился в Боткинской больнице, где проходил лечение.

«Наша первая встреча была более чем прозаичной. Я пришел к своему другу — доктору Боткинской больницы, а он отправил меня к Татьяне, которая работала в отделении пульмонологии», — вспоминал он.

В 1991 году у пары родилась дочь Анна. Официально актер зарегистрировал брак с Татьяной, когда девочке исполнилось 12 лет.

«Поженились, потому что бумажные вопросы стали доставать. Конечно, официальный брак не так и важен, но по нашему законодательству это надо», — сказал актер.

Проблемы со здоровьем и алкоголем


Михаил Жигалов открыто говорил о своем опыте борьбы с алкогольной зависимостью. Он признавался, что на протяжении многих лет злоупотреблял спиртным, что привело к серьезным проблемам со здоровьем.

«Я тогда выпивал. Мог три дня подряд не просыхать, но понимал, что у моего организма удивительное свойство: если надо работать, моментально заставлял себя остановиться. Так что запойным себя не считал, но удивлялся, как это люди могут выпить 50 граммов — и все», — говорил он.

К 45 годам у него диагностировали три язвы и хронический бронхит. Кроме того, развился гемиспазм лицевого нерва, который мешал съемкам.

«Я уже и сниматься не мог — на крупных планах лицо дергалось. Только и думал, как его удержать, но это же неконтролируемый процесс. А начиналось-то с того, что веко чуть-чуть подергивалось. Когда играл бандита по кличке Сударь в фильме "Петровка, 38", оператор улыбался: "Давай дождемся, когда начнется". Так что, если будете пересматривать эту картину, знайте: в кадре у меня лицо по-настоящему дергается, я не играл», — рассказывал артист.

Побороть зависимость и восстановить здоровье актеру удалось в клинике, где он и познакомился с будущей супругой.

Михаил Жигалов (фото: кадр из сериала «Молодежка»)

Чем Жигалов занимается сейчас


Сегодня Михаил Жигалов продолжает активно работать. 82-летний артист участвует в театральных постановках «Три сестры» и «Любовь и голуби».

В 2023 году он снялся в фильме «Катя-Катя», также ожидается выход лент «Один день детства» и «Эффект компассии», где он исполнил роли.

Артист проживает в Москве с женой в трехкомнатной квартире, которую приобрел сравнительно недавно. Также у семьи есть дача.

«Долго копил деньги, думал: "Там — продам, тут — куплю", но цены растут быстрее. И вот, наконец, решился. Мы тут хороший ремонт сделали. И теперь живем и радуемся в просторных трех комнатах», — поделился Михаил.

Читайте также:

Внебрачный сын, эзотерические приемы за 50 тыс. рублей и насилие: что скрывает экс-участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин

Измена мужа с Викторией Романец, скандальный развод, тайная свадьба: как сейчас живет звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова

«Позор» Пугачевой, цирк на похоронах Паши Техника и скандал с Айзой: Сергей Соседов раскритиковал российский шоубиз
#актёр
#лечение
#развод
#семьи
#профессии
#артист
«Он же просто урод»: Пригожин ответил оскорбившему Валерию блогеру
Пригожин назвал Гордона* уродом за оскорбление Валерии
02 мая 2025, 13:18

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Продюсер Иосиф Пригожин назвал украинского блогера-журналиста Дмитрия Гордона* «уродом» за то, что тот оскорбил его жену Валерию. В беседе с aif.ru мужчина подчеркнул, что оскорбления в адрес матери троих детей недопустимы, как и в целом женщины. Пригожин считает такое поведение нецивилизованным.
«Это называется цивилизацией? Такие оскорбления в адрес женщины, матери троих детей, он же просто урод», — сказал Пригожин.
Перед этим Гордон* нецензурно говорил о чете Пригожиных и предлагал паре «удариться пустыми бошками о стенку».

До этого министр культуры Украины Николай Точицкий попросил украинских силовиков узнать, где снимали видео с советской композицией «С чего начинается Родина», которую исполняла Валерия в черном платье на фоне руин за спиной. Пригожин подчеркивал, что клип снимали не в зоне боевых действий, а в павильоне.

Читайте также:

«Симптомы вернулись»: недавно родившая невестка Валерии рассказала о болезни старшей дочери

Валерия впервые встретилась с новорождённым внуком – видео

Валерия раскрыла, какие подарки приготовила внуку: «Ребята составили вишлист»

*Признан иноагентом в РФ и внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
#мир
#россия
#украина
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Стала разменной монетой»: названа причина запрета въезда Орбакайте в Латвию
Орбакайте запретили въезд в Латвию на фоне выборов
02 мая 2025, 13:00

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певица Кристина Орбакайте «стала разменной монетой» в Латвии на фоне выборов. Такое предположение «МК» высказал россиянин, живущий в Риге.
«В Риге скоро выборы, а партия власти «Новое Единство», походу, проиграет. Вот они и придумывают громкие ходы. Министр внутренних дел отменил Орбакайте не случайно: партии надо зарабатывать на чем-то очки, вот они и замутили персон нон грата», — сказал собеседник.
Он добавил, что не исключает отмены выступления лидера ДДТ Юрия Шевчука в августе, поскольку правящая партия действует радикально. Россиянин подчеркнул, что латыши не расстроены отменой концерта Орбакайте, тем более что, по его словам, в городе нет афиш.

Официальной причиной запрета въезда Орбакайте в Латвию назвали угрозу нацбезопасности.

Читайте также:

Кристине Орбакайте в ближайшее время могут запретить въезд в Россию

Орбакайте может остаться без элитной недвижимости в Юрмале после запрета на въезд в Латвию

«У нас всё по плану»: Кристина Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию
#мир
#россия
#латвия
#звёзды
#шоу-бизнес
#запрет
#новости
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Почему Пётр Дранга не спешит жениться в 40 лет и что на самом деле его связывает с Муценице? Личная жизнь аккордеониста
02 мая 2025, 12:00

Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер Пётр Дранга отметил свой 41 день рождения. За свой талант потомственный музыкант еще до своего сорокалетия получил звание Заслуженный артист Российской Федерации. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».


Детство музыканта


Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Пётр родился 8 марта 1984 года в семье музыкантов из Москвы. Его родители — Юрий Дранга, профессор «Гнесинки» и преподаватель по классу аккордеона, и его жена Елена, выпускница ростовской консерватории. В семье также росли две старшие сестры Петра — Евгения и Лидия, которые сейчас являются пианистками.

Мальчик с малых лет интересовался музыкой, и родители его в этом активно поддерживали. Уже в 12 лет Пётр Дранга стал лауреатом международного конкурса аккордеонистов. В дополнение к аккордеону талантливый ребёнок научился играть на других музыкальных инструментах: акустической и бас-гитаре, а также на ударных.

В возрасте пятнадцати лет Пётр начал обучение в музыкальном училище имени Гнесиных. Он успешно освоил специальности, связанные с народными инструментами и дирижированием. После окончания училища Пётр продолжил образование в академии имени Гнесиных. Затем он прошёл обучение на режиссёра в одной из киношкол США, где освоил технологические аспекты кинопроизводства.

Свой коллектив


В начале лета 2002 года Пётр решил отправиться в путешествие по Северному Кавказу в поисках заработка. Полученные средства позволили ему по возвращении в Москву создать свою небольшую студию для репетиций и записи музыки.

Вскоре Пётр собрал вокруг себя новый коллектив, который получил название «Овердрайв». На одном из выступлений Петра заметил известный пародист Александр Песков и пригласил его в своё шоу. Аккордеонист начал гастролировать вместе с Песковым, объехав таким образом практически все крупные города России. Так имя Дранги появится в музыкальных кругах, а публика услышит виртуозную игру в исполнении артиста.

Личная жизнь


Пётр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Пётр Дранга предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Он не состоит в браке и не имеет детей. Поклонники приписывали музыканту множество романов, в число возлюбленных аккордеониста попали Ляйсан Утяшева, Анфиса Чехова, Оксана Кутузова и Дарья Мороз. Но музыкант не подтвердил отношения ни с одной из звезд.

В конце прошлого года Пётр Дранга впервые появился на публике с актрисой Агатой Муцениеце. Романтические отношения двух знаменитостей начали обсуждать с декабря прошлого года, звезды публикуют у себя в социальных сетях совместные фото и однозначно указывающие на отношения посты. Поклонники пары с нетерпением ждут дальнейшего развития отношений.

Пётр Дранга воспитывался в дружной семье, где было много детей. Поэтому он очень ответственно подходит к вопросу создания семьи. Музыкант уверен, что в этом деле не стоит спешить, чтобы не совершить ошибку.

Роман с Сати Казановой, участие в «Фабрике звезд» и скандалы из-за лишнего веса: чем занимается солист группы «Корни» Алексей Кабанов
Роман с Сати Казановой, участие в «Фабрике звезд» и скандалы из-за лишнего веса: чем занимается солист группы «Корни» Алексей Кабанов

Творчество аккордеониста сейчас


Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Пётр Дранга представил публике своё новое произведение — симфонию №3 «Земля». Её первое исполнение состоялось в апреле 2024 года на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского.

В феврале 2025 года в Омске состоялась премьера симфонии №3 «Земля». В концерте приняли участие известные актёры театра и кино Евгений Цыганов и Александра Урсуляк. У артиста планируется гастрольный тур с этой программой и по другим российским городам.

Также виртуозный аккордеонист часто появляется на телевидении в различных проектах и шоу, где он может быть как участником, так и членом жюри.

Читайте также:

«Конечно, братцы»: звезда «Интернов» высказалась о постельных сценах

«Я пыталась»: Алсу считает глупостью быть покорной женой

Похоронный бизнес, выступления с «Ленинградом» и многочисленные скандалы: как живет Стас Барецкий

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#бизнес
#образование
#родители
#творчество
#семьи
#музыкант
#обучение
#шоу
#отношения
#актеры
#статьи
#день рождения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я сказала «Да»: Муцениеце выходит замуж
Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу
02 мая 2025, 11:50

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце согласилась выйти замуж за певца Петра Дрангу. Героиня сериала «Закрытая школа» поделилась радостной вестью в соцсетях.
«Я сказала «Да», — написала Муцениеце, прикрепив ссылку на страницу Дранги.
Пользователи уже активно поздравляют Агату, желая ей счастья. Некоторые просто оставляют смайлики в виде огня, сердечек и прочие отметки.

«Счастья вам ребята, берегите друг друга. Поздравляем от души вас»; «Агата (…) милая наша поздравляю. Люблю вас .Уважаю вас»; Боже какая радостная новость. Как на душе тепло. Агата, вы заслуживаете счастья любви», — написали юзеры.
Муцениеце была замужем за артистом Павлом Прилучным до мая 2020 года.

Читайте также:

«Изо всех щелей начали орать»: Милена прокомментировала слухи о беременности от Галустяна

«Будит во мне Везувий»: в новом клипе Киркорова о любовных страстях певец взобрался на вулкан и погонял на байке

«Хейт делает сильнее, популярнее и богаче»: Егор Крид поделился откровением о личной проблеме с 13 лет
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#свадьба
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Изо всех щелей начали орать»: Милена прокомментировала слухи о беременности от Галустяна
Стархит: Милена заявила, что не имеет отношения к разводу Галустяна
02 мая 2025, 11:19

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Недавно юморист Михаил Галустян объявил о расставании с супругой после практически 20 лет брака. Это в свою очередь вызвало слухи, что у него якобы роман с некой визажисткой Миленой, которая в положении. Девушка сотрудничала с участником проекта «Наша Раша» во время съемок шоу «Новые звезды в Африке».
«Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна?» — цитирует ее «Стархит».
В беседе с журналистами Милена подчеркнула, что «не имеет отношения к данной истории». Кроме того, она считает, что «если ты не афишируешь свою личную жизнь, ее придумают за тебя».

Михаил и Виктория Галустян прожили в браке практически 18 лет. Пару в отечественном шоубизе считали одной из самых крепких.

Читайте также:

Отар Кушанашвили раскритиковал Вику Цыганову за резкие слова о Валерии Леонтьеве

Стало известно, какую сумму Виктория Дайнеко потратила на спонтанную свадьбу

«Два неутомимых человека»: Саша Зверева обратилась к мужу в годовщину знакомства и оценила переезд в США ради него
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате