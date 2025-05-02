Внебрачный сын, алкогольная зависимость и новая карьера: Михаилу Жигалову 83 года, как сейчас живет актер

Недавно юморист Михаил Галустян объявил о расставании с супругой после практически 20 лет брака. Это в свою очередь вызвало слухи, что у него якобы роман с некой визажисткой Миленой, которая в положении. Девушка сотрудничала с участником проекта «Наша Раша» во время съемок шоу «Новые звезды в Африке».