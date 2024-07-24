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Исполняющим обязанности гендиректора Мострансавто назначен Дмитрий Минченко

24 июля 2024, 11:02
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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В компании-перевозчике «Мострансавто», подведомственной министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сменилось руководство: временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Минченко, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора компании, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
«Мострансавто продолжит укреплять штат предприятия квалифицированными кадрами, обновлять автопарк компании. Также во внимании руководства — достойные условия труда работников предприятия», — сказал Дмитрий Минченко.
Он также подчеркнул, что в приоритете компании остаётся безопасность поездок.



Компания «Мострансавто» обсуживает около 1,4 тыс. пригородных, городских и междугородных автобусных маршрутов, каждый день автобусы компании перевозят более 1,6 млн пассажиров.

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#мострансавто
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье закупят более 1,8 тыс. единиц техники для уборки снега во дворах
24 июля 2024, 12:12

Фото: iStock/Dmitry Presnyakov

Свыше 1,8 тыс. единиц коммунальной техники для уборки дворов от снега планируется приобрести в Московской области. Об этом сообщил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов области зампред правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«Закуплено будет 346 единиц коммунальной техники и 1506 единиц оборудования малой механизации. В частности, количество ручных роторов будет увеличено почти на 170%. Парк мини-погрузчиков мы увеличиваем практически в два раза, экскаваторов-погрузчиков — тоже практически в два раза. Очень большой рост у нас по самосвалам», — сказал Владислав Мурашов.
Он добавил, что приобретены будут также автомобили «ГАЗель» и МТЗ. Закупка будет опубликована до 5 августа.

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#минчистоты
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В Подмосковье восстановили ограждения на 11 участках дорог
24 июля 2024, 11:44

Фото: iStock/Dmitry Presnyakov

Металлические, перильные и тросовые ограждения восстановили специалисты Мосавтодора на 11 участках региональных дорог в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения были восстановлены, в частности, на Московской улице в Истре, на Быковском шоссе в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы, на Центральной улице в Щёлкове, на улице Советской Конституции в Ногинске, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на Центральной улице в Балашихе, на Туполевском шоссе в Жуковском и на улице Горячева в раменском посёлке Удельная», — говорится в сообщении.
Кроме того, ограждения восстановили на 61-м и 70-м км Каширского шоссе на территории городского округа Домодедово.

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#автодор
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#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
#дорогимо
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Строительная готовность школы на 2 тыс. мест в Котельниках превысила 80%
24 июля 2024, 11:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Школу, рассчитанную на две тысячи учеников, возводят в микрорайоне Парковый городского округа Котельники, в настоящее время строительная готовность объекта составляет свыше 80%. Ход работ контролирует глава округа Сергей Жигалкин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На строительство школы в микрорайоне Парковый выезжаю дважды в неделю. Контролирую каждый шаг и сопровождаю, чтобы День знаний дети нашего города встретили в новом образовательном учреждении», — сказал Сергей Жигалкин.
Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, а также установка оборудования в пищеблоке и классах. Пришкольную территорию благоустраивают: уже уложено резиновое покрытие для спортивного ядра, рабочие монтируют малые архитектурные формы.

Школа должна быть сдана в эксплуатацию до 1 сентября.

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#котельники
#строительство
#школа
#сергей жигалкин
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Подмосковные школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
24 июля 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Школьники из Московской области стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов, финал состоялся в рамках восьмой смены международного детского лагеря «Артек», сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«В финал от Подмосковья прошли 34 человека, двенадцать из них стали победителями, 22 — призёрами», — говорится в сообщении.
Всего в финал конкурса, темой которого стали традиции и семейные ценности, вышли 700 ребят из российских школ и 193 представителя других стран. Победителями стали 300 человек, они выиграли главный приз — осеннее «Путешествие мечты» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Ребята увидят Карелию, Уральские горы, озеро Байкал и космодром «Восточный».

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#московская область
#минобразования мо
#подмосковье
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В Подмосковье нейросеть выявила тысячу нарушений в питании в соцучреждениях
24 июля 2024, 10:21

Фото: iStock/PingchengZuo

Организацию питания в реабилитационных и семейных центрах, «Добрых домах» и других социальных учреждениях Московской области контролирует искусственных интеллект, за десять месяцев он помог устранить около тысячи нарушений, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Искусственный интеллект одновременно следит за питанием в 133 социальных учреждениях Подмосковья. Он умеет распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и сразу замечает несоответствия утверждённому меню. Благодаря нейросети за десять месяцев была устранена одна тысяча нарушений», — сказала глава областного министерства Надежда Куртяник.
Контроль организован через приложение «Проверки Подмосковья»: ответственный сотрудник учреждения каждый день фотографирует подносы с едой и загружает в приложение. Искусственный интеллект анализирует снимки. Если обнаруживаются недочёты, об этом поступает сигнал модератору, он проверяет информацию, и если нарушение подтверждается, ставится задача устранить его.

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#подмосковье
#социальные объекты
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Пассажирам ЦППК бесплатно раздали 20 тонн воды
24 июля 2024, 10:15

Фото: пресс-служба ЦППК

Сотрудники Центральной ППК бесплатно раздали пассажирам более 20 тонн питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Воду раздавали в определённые дни мая, июня и июля с 14 до 17 часов. Пассажиры могли получить воду на пригородных платформах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савёловского и Ярославского вокзалов, на станциях Выхино, Подольск, Тушинская Мытищи, а также на Площади трёх вокзалов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего воды раздали на Ярославском и Курском вокзалах, а также на станции Мытищи.

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#подмосковье
#московская область
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В спорткомплексе «Арена-Истра» проводят летнюю профилактику бассейнов
24 июля 2024, 09:59

Фото: Михаил Дорошин

Профилактическое обслуживание бассейнов проводится в спортивно-оздоровительном комплексе «Арена-Истра» в подмосковной Истре, в самом большом бассейне уже завершили все подготовительные работы и начали заливать воду, передаёт корреспондент Михаил Дорошин.
«Мы проводим все необходимые работы для того, чтобы наши посетители могли наслаждаться отдыхом в чистой и безопасной среде. Медперсонал и специализированные организации тщательно проверяют качество воды и все технические системы», — рассказал главный энергетик комплекса Владимир Старовольтов.
В ходе профилактических работ были слиты большой бассейн объёмом 720 кубометров и детский бассейн объёмом 150 кубометров, проведена очистка фильтров. Кафель, а также чаши и переливные чаши бассейнов специалисты отмыли химическими средствами.

Сейчас в бассейны заливают новую воду, которая будет отфильтрована и обеззаражена с помощью реагентов и кварцевых ламп.

Открыть спорткомплекс для посетителей планируют 1 августа.

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#бассейн
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#профилактика
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Загруженность подмосковных дорог утром 24 июля составила 4 балла
24 июля 2024, 09:35

Фото: Михаил Дорошин

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 24 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, затруднения наблюдаются при проезде в сторону Москвы на двух федеральных трассах и восьми шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы при проезде по направлению к столице отмечаются на участках трасс М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Каширское, Носовихинское, Минское, Боровское и Варшавское», — говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше одного миллиона автомобилей: это на 1,2% меньше среднего значения в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Росстат: В России не осталось семей, нуждающихся в деньгах на питание
24 июля 2024, 08:38

Фото: istockphoto/Halfpoint

Впервые в России не осталось домохозяйств, которые испытывают дефицит денежных средств на пропитание. Количество же семей, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, находится на одном из максимальных уровней за много лет.
Об этом сообщают аналитики РИА Новости, основываясь на данных Росстата. В 2023 году впервые с 2004 года (более ранних сведений нет в открытом доступе). российские домохозяйства не заявили, что им не достаёт денег на еду. Годом ранее таких было 0,1% семей, а в 2004 году — 4,4%.

В то же время, количество семей, которые могут приобрести себе всё, что пожелают, выросло до 3,4%. Годом ранее их число составляло 2,7%. Это второй показатель после 2019 года, когда число домохозяйств, способных удовлетворить все свои потребности, составляло 3,5% от общего количества.

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