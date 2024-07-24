Исполняющим обязанности гендиректора Мострансавто назначен Дмитрий Минченко

Фото: пресс-служба МТДИ МО
В компании-перевозчике «Мострансавто», подведомственной министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сменилось руководство: временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Минченко, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора компании, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
«Мострансавто продолжит укреплять штат предприятия квалифицированными кадрами, обновлять автопарк компании. Также во внимании руководства — достойные условия труда работников предприятия», — сказал Дмитрий Минченко.Он также подчеркнул, что в приоритете компании остаётся безопасность поездок.
Компания «Мострансавто» обсуживает около 1,4 тыс. пригородных, городских и междугородных автобусных маршрутов, каждый день автобусы компании перевозят более 1,6 млн пассажиров.
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Лев Каштанов