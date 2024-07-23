В Подмосковье за неделю эвакуировали 3,3 тыс. неправильно припаркованных машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Почти 3,3 тысячи машин, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего за неделю было эвакуировано 3278 автомобилей-нарушителей. Это на 120 машин меньше, чем на прошлой неделе», — отмечается в сообщении.Больше всего машин — 341 — было эвакуировано на территории городского округа Красногорск. Второе место антирейтинга по этому показателю занял округ Мытищи, где переместили на штрафстоянку 305 машин. На третье место вышел городской округ Химки с 304 эвакуированными автомобилями. На четвертом месте списка оказался Ленинский округ, где эвакуаторы увезли 292 машины, а замыкает топ-5 антирейтинга округ Королёв с 206 эвакуированными автомобилями.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112 или через сайт Центра безопасности дорожного движения региона.
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Лев Каштанов