В Подмосковье за неделю эвакуировали 3,3 тыс. неправильно припаркованных машин

Многие из нас считают, что курение — это просто вредная привычка, однако специалисты уверяют, что это зависимость, схожая с наркотической или алкогольной. В ее основе лежит биохимический процесс, который запускается в головном мозге курильщика и формирует крепкую причинно-следственную связь «сигарета — удовольствие».