В девяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт и замену повреждённых и выцветших, а также восстановление отсутствующих дорожных знаков провели специалисты Мосавтодора на региональных трассах в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, дорожные знаки восстановили на Железнодорожной улице в Протвине, на Дзержинском шоссе в Котельниках, на улице Р.И. Ракова в серпуховской деревне Михайловка, на Аэропортовской улице в Лобне, на Центральной улице в деревне Звягино городского округа Лотошино, на Обуховской улице в Солнечногорске, на улице Агрогородок в балашихинской деревне Чёрное, на Фабричном проезде в мытищинской деревне Пирогово и на Советской улице в коломенском посёлке Пески», — говорится в сообщении.Кроме того, работы по восстановлению дорожных знаков провели на улицах Чкалова, Наркомвод и Гагарина в Жуковском и на Шоссейной улице и улице Ленина в Волоколамске.
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Лев Каштанов