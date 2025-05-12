«Использовать шанс»: Гороскоп с 12 по 18 мая для всех знаков зодиака

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Неделя начинается с Полнолуния. В понедельник 12 мая Полная Луна расположится в Скорпионе. Благоприятен самоанализ. Важно разобраться в себе, а также в том, что отнимает очень много сил, но приносит мало пользы или вовсе является оттоком энергии. Надо найти источник, который вдохновляет и заряжает позитивом. Желательно наметить ясные цели и чётко видеть путь к ним.
Полезно провести уборку и избавиться от ненужных, старых, сломанных вещей, которыми давно не пользуетесь, а также от вещей, связанных с плохими воспоминаниями.
В сфере карьеры не нужно втягиваться в интриги, лучше приложить силы на созидание и благо.
В любви важно использовать шанс и быть дружелюбными.
В сфере здоровья благоприятны диеты и соблюдение здоровых привычек, режима дня.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну ловко будет удаваться справляться с большим количеством информации. Ему важно отстоять свою точку зрения. Он станет убедительнее.
У Тельца появится смелость и решительность. Он много успеет и будет доволен результатом.
Близнецам надо подчеркнуть свои лучшие качества. Их личная привлекательность усилится, и они станут увереннее в себе.
Раку лучше быть общительным, вращаться в обществе и не упускать возможности. Он станет воодушевлённым и почувствует прилив вдохновения.
Льву будет сопутствовать удача. Финансовое положение упрочнится. В любви он может рассчитывать на взаимность.
Дева сможет совершить выгодную сделку, у неё откроются новые перспективы и возможности.
Весам надо полагаться на себя и быть ответственными. Желательно выделить время на свои любимые занятия и хобби. Творчество и увлечения повысят настроение.
Скорпиону надо избегать заблуждений, опасных ситуаций, беречь себя от напористого поведения и не давать себя в обиду. Активность лучше поумерить и больше наблюдать.
Стрельцу необходимы новые цели и идеи. Он сможет спланировать путь к новым достижениям и приступить к их реализации.
Козерогу благоприятно совершать покупки и себя радовать. Его эстетическое восприятие усилится.
Водолей проявит гениальность. Его подход будет нестандартным, новаторским.
Рыбам поможет деловая хватка и активная позиция. Им удастся успешно провести встречи и переговоры.
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В сфере карьеры не нужно втягиваться в интриги, лучше приложить силы на созидание и благо.
В любви важно использовать шанс и быть дружелюбными.
В сфере здоровья благоприятны диеты и соблюдение здоровых привычек, режима дня.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну ловко будет удаваться справляться с большим количеством информации. Ему важно отстоять свою точку зрения. Он станет убедительнее.
У Тельца появится смелость и решительность. Он много успеет и будет доволен результатом.
Близнецам надо подчеркнуть свои лучшие качества. Их личная привлекательность усилится, и они станут увереннее в себе.
Раку лучше быть общительным, вращаться в обществе и не упускать возможности. Он станет воодушевлённым и почувствует прилив вдохновения.
Льву будет сопутствовать удача. Финансовое положение упрочнится. В любви он может рассчитывать на взаимность.
Дева сможет совершить выгодную сделку, у неё откроются новые перспективы и возможности.
Весам надо полагаться на себя и быть ответственными. Желательно выделить время на свои любимые занятия и хобби. Творчество и увлечения повысят настроение.
Скорпиону надо избегать заблуждений, опасных ситуаций, беречь себя от напористого поведения и не давать себя в обиду. Активность лучше поумерить и больше наблюдать.
Стрельцу необходимы новые цели и идеи. Он сможет спланировать путь к новым достижениям и приступить к их реализации.
Козерогу благоприятно совершать покупки и себя радовать. Его эстетическое восприятие усилится.
Водолей проявит гениальность. Его подход будет нестандартным, новаторским.
Рыбам поможет деловая хватка и активная позиция. Им удастся успешно провести встречи и переговоры.
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Анастасия Панченко