«Использовать шанс»: Гороскоп с 12 по 18 мая для всех знаков зодиака

Неделя начинается с Полнолуния. В понедельник 12 мая Полная Луна расположится в Скорпионе. Благоприятен самоанализ. Важно разобраться в себе, а также в том, что отнимает очень много сил, но приносит мало пользы или вовсе является оттоком энергии. Надо найти источник, который вдохновляет и заряжает позитивом. Желательно наметить ясные цели и чётко видеть путь к ним.