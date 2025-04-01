«Гореть нам всем в аду за эту программу»: экс-редактор «Битвы экстрасенсов» раскрыл тайны съемок шоу

Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»
С выходом на экраны шоу «Битва экстрасенсов» у населения сильно возрос спрос на услуги гадалок и колдунов. Невероятные способности участников проекта даже скептиков заставляют задуматься о существовании потусторонней силы. О правдивости историй, показанных в шоу, и о том, сколько стоит стать «волшебником», читайте в материале «Радио 1».
Очень перспективный проект
«Битва экстрасенсов» стартовала в феврале 2007 года на телеканале ТНТ. Шоу сняли в формате британской передачи Britain’s Psychic Challenge, имеющей аналоги в США, Израиле и странах СНГ. Идея создателей и организаторов проекта заключается в том, чтобы устроить состязание между людьми, которые обладают необычными способностями и даром предвидения.
Яркая демонстрация суперспособностей нашла отклик у российской аудитории, и уже к 2009 году «Битва экстрасенсов» стала лидером по количеству просмотров. Сейчас в эфире канала ТНТ идет 25 сезон шоу.
Шоу оно и есть шоу
Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»
Любой телевизионный проект имеет постановочный характер с заранее прописанными сценариями. Отбор участников проводится не по имеющейся у них магической силе, а умению работать на камеру. Поэтому магами часто становятся люди с актерским образованием.
Стоит отметить, что прохождение испытаний и определение победителей проходило не без вмешательства сотрудников «Битвы экстрасенсов». Бывший редактор передачи Олег Лоскутов после ухода с проекта расскажет:
«Сегодня все поставлено на поток, проект раскручен. А когда я начинал в нем работать, приходилось искать участников самому. Я проводил кастинги, помогал придумать легенду. Ни одного экстрасенса, которых сейчас знает вся страна, до этого телепроекта народ не знал. Биография написана с чистого листа. Конечно же, экстрасенсам дают подсказки, иначе шоу будет провальным — никто ничего не сможет угадать. Сливая информацию, я ставил условие: пользоваться ею надо дозированно, говорить завуалированно, а не в лоб».
Победа за деньги
Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»
Бывший редактор программы отметил, что ранее не существовало четкой системы оплаты, что позволяло некоторым участникам выигрывать благодаря незначительным финансовым вливаниям или симпатиям продюсеров.
С увеличением популярности шоу среди участников стали появляться члены «магических центров», и работа начала выстраиваться по-другому. Сотрудников, которые способствовали продвижению определённых участников, денежно «благодарили». Так, например, за успешное выполнение задания редакторы могли получить около 40 тысяч рублей, но если участник выходил в финал, то сумма вознаграждения увеличивалась до 300 тысяч рублей.
Интересно, что в 2011 году появились фиксированные расценки: за успешное прохождение испытаний могли брать около 2000 долларов, а за выход в финал — несколько сотен тысяч рублей. Таким образом, общие расходы магического центра на продвижение экстрасенсов в финал могли составлять от 600 до 700 тысяч рублей. При этом финалисты могли легко окупить эти затраты, получая до 170 тысяч рублей за один прием.
«Никто не ожидал такой популярности от этого проекта. У английской версии вышло две серии, и всё, интерес пропал. У нас интерес нарастал как снежный ком! И в один момент продюсер, когда мы сидели в редакторской, произнесла фразу, которая мне запомнилась: «Гореть нам всем в аду за эту программу». Мы понимали, что создаем монстров. Люди, которым мы силами телевидения «дали» сверхспособности, в реальности не имеют даже психологического образования. И при этом они устраивают сеансы и тренинги, которые могут нанести вред психике», — заявил бывший редактор проекта.
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Громкие скандалы с псевдоволшебниками
Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»
«Битва экстрасенсов» имеет постановочный характер с заранее прописанными сценариями, а его участники часто обвиняются в шарлатанстве. Все попытки отдельных участников шоу пройти независимые испытания и получить премию Гудини закончились полным провалом.
Также не способствовало укреплению веры в проект уголовное дело, возбуждённое в отношении одной из бывших участниц битвы — Ирины Игнатенко. «Волшебница» принимала участие в 20 и 21 сезонах битвы. После завершения шоу, участница совершала обряды очищения не только для взрослых, но и для детей. Один из видеоматериалов, на котором она изгоняла злых духов из испуганного ребёнка, попал в сеть. Правоохранительные органы начали проверку в отношении действий ведьмы на предмет возможного нарушения статей 117 (истязание) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса РФ.
Еще один скандал был с экс-участником шоу, экстрасенсом из Санкт-Петербурга Кириллом Черным. Он, кроме магических ритуалов, предлагал своим подписчикам предметы гардероба, связанные своими руками. Однако некоторые клиенты выразили недовольство тем, что после получения оплаты Кирилл переставал выходить на связь. В результате на него было подано заявление о мошенничестве.
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