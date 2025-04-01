«Гореть нам всем в аду за эту программу»: экс-редактор «Битвы экстрасенсов» раскрыл тайны съемок шоу

С выходом на экраны шоу «Битва экстрасенсов» у населения сильно возрос спрос на услуги гадалок и колдунов. Невероятные способности участников проекта даже скептиков заставляют задуматься о существовании потусторонней силы. О правдивости историй, показанных в шоу, и о том, сколько стоит стать «волшебником», читайте в материале «Радио 1».