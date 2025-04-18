Исследование: 63% специалистов не видят угрозы со стороны ИИ для их карьеры

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Две трети опрошенных специалистов (63%) не видят угрозы со стороны искусственного интеллекта для их карьеры, так как для этого нейросетям потребуется еще долгие годы. К соответствующим выводам пришло исследование консалтинговой компании get experts. Об угрозе для карьеры со стороны ИИ заявили лишь 2% респондентов.
«Об использовании искусственного интеллекта в своей работе сообщили только 21% опрошенных специалистов. Пятерка самых частых областей его применения: поиск информации (51%), создание контента (45%), выполнение рутинных действий (41%), работа с большими массивами данных, анализ и прогнозирование (27%) и обработка документов (25%)», — пишут «Известия», изучившие результаты исследования.В свою очередь IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал о мошенниках, которые выдают себя за компьютерных мастеров. В беседе c RT он отметил, что для борьбы с подобными аферистами нужно разрабатывать новые подходы на государственном уровне. По его словам, в России существует большое количество фирм, которые имитируют ремонтные услуги, но выставляют за них такие «ценники», которые превышают стоимость самой техники.
«Если это ремонт компьютера, то такие «мастера» зачастую приносят софт, который якобы имитирует борьбу с вирусами, находит ошибки и тому подобное. Некоторые умудряются запихнуть в чек сумму, за которую можно купить два новых компьютера. В таких случаях надо вызывать полицию», — поделился эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев