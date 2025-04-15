ИИ помог устранить более 1,8 тыс. нарушений в сфере питания в Подмосковье

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Качество питания в 133 социальных учреждениях Московской области контролирует искусственный интеллект с помощью приложения «Проверки Подмосковья», с начала работы этой программы было устранено более 1,8 тыс. нарушений в данной сфере, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Проект был запущен в сентябре 2023 года, за это время искусственный интеллект помог исправить более 1,8 тыс. нарушений, а количество жалоб на качество питания в социальных учреждениях сократилось на четверть. Кроме того, расширяется кулинарный арсенал нейросети: если раньше она могла определять 125 блюд, то сейчас их число выросло до 142», — говорится в сообщении.Проверка питания с помощью искусственного интеллекта проводится так: сотрудник соцучреждения ежедневно фотографирует подносы с едой и загружает фото в приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект анализирует снимки, если выявляются проблемы, их проверяют модераторы, и в случае подтверждения несоответствия заявленного меню виду блюд, ставится задача устранить нарушение.
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Лев Каштанов