«Прогресс не остановить»: эксперт по ИИ рассказал, сможет ли ИИ заменить человека

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На сегодняшний день человека никто и ничто не сможет заменить, искусственный интеллект — инструмент, призванный лишь помогать и упрощать работу. Об этом заявил декан факультета технологий искусственного интеллекта Университета ИТМО Семен Краев. По его словам, внедрение ИИ в бизнес-процессы приведет лишь к изменению кадрового состава и появлению новых специальностей.
«Луддиты в 19-м веке призывали отказаться от внедрения машин, но прогресс не остановить: искусственный интеллект — это уже реальность современного мира, от которой никто не планирует отказываться. Скорее всего, процесс смены технологий будет постепенным, а значит, и массовая потеря рабочих мест, как мне кажется, нам не грозит», — пояснил Краев в интервью «Петербургскому дневнику».Похожего мнения придерживается и доцент университета ИТМО Александр Кугаевских. В беседе с «Москвой 24» эксперт отметил, что на данный момент о массовом внедрении технологии искусственного интеллекта не идет и речи. По его мнению, риски существуют лишь для специалистов начального уровня.
«Самые большие риски замены есть для сотрудников начального уровня, но никак не среднего или высокого. Это сферы, в которых ИИ используется как инструмент помощи в расчетах, оценке рисков, написании и анализе документов. <…> То же касается творческих профессий. ИИ способен генерировать различные произведения, например, дизайны, музыку, но он делает исключительно по тем шаблонам, которые он сам и выучил», — поделился он.Читайте также:
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