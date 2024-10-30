Исследование: Большинство россиян считают свою работу стрессовой

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Исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.
При этом более терпимыми к стрессу оказались женщины.
Как передаёт Газета.ру, среди факторов стресса на работе респонденты назвали слишком большой объём задач, конфликты в коллективе, недостаток контроля над решением задач и интеграции в рабочие процессы, а также отсутствие реальных выходных, обратной связи от начальства, внятного ТЗ и т. д.
Директор по развитию бизнеса инвестиционной компании Станислав Скуйбеда отметил, что в коллективе начальника лидером делают определённые качества. К ним он отнёс в том числе умение поддерживать культуру обратной связи и признавать успехи своей команды, способствование развитию коллектива, а также честность и открытость.
Ранее благодаря данным сервиса «Авито Работа» стало известно, что спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году по итогам III квартала.
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Как передаёт Газета.ру, среди факторов стресса на работе респонденты назвали слишком большой объём задач, конфликты в коллективе, недостаток контроля над решением задач и интеграции в рабочие процессы, а также отсутствие реальных выходных, обратной связи от начальства, внятного ТЗ и т. д.
Директор по развитию бизнеса инвестиционной компании Станислав Скуйбеда отметил, что в коллективе начальника лидером делают определённые качества. К ним он отнёс в том числе умение поддерживать культуру обратной связи и признавать успехи своей команды, способствование развитию коллектива, а также честность и открытость.
«Настоящий лидер – тот, за кем идут не из-за статуса, а из уважения. В офисе или на удаленке правила одинаковы: если вы хотите быть уважаемым – ведите за собой. Лидерство – это не должность, а набор действий. Прозрачность, поддержка, развитие и признание – вот что делает вас руководителем, которым гордятся. Будьте тем, кто ведет за собой, а не просто командует», – подытожил в беседе с RuNews24.ru Скуйбеда.
Ранее благодаря данным сервиса «Авито Работа» стало известно, что спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году по итогам III квартала.
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Мелисса Тимофеева