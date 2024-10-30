Работники индустрии красоты стали ещё востребованнее в России за год

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Согласно данным сервиса «Авито Работа», спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году по итогам III квартала.
При этом средняя зарплата работников в этой сфере тоже увеличилась, рост её составил 23%.
Как передают «Известия», больше всего вакансий в индустрии красоты росло на позицию мастера шугаринга, далее в этом рейтинге следовали косметолог и массажист.
А опрос сервиса SuperJob показал, что большинство работающих россиян при выборе альтернативы «премия или новогодний корпоратив» выбрали первое. Лишь 19% опрошенных предпочли отмечать праздник с коллегами. Как передаёт RT, 21% респондентов устроила бы премия в размере до 10 тыс. рублей, 20% — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
Ранее исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.
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Как передают «Известия», больше всего вакансий в индустрии красоты росло на позицию мастера шугаринга, далее в этом рейтинге следовали косметолог и массажист.
А опрос сервиса SuperJob показал, что большинство работающих россиян при выборе альтернативы «премия или новогодний корпоратив» выбрали первое. Лишь 19% опрошенных предпочли отмечать праздник с коллегами. Как передаёт RT, 21% респондентов устроила бы премия в размере до 10 тыс. рублей, 20% — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
Ранее исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.
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Мелисса Тимофеева