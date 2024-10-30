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Работники индустрии красоты стали ещё востребованнее в России за год

Фото: iStock/yacobchuk

Фото: iStock/yacobchuk

Согласно данным сервиса «Авито Работа», спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году по итогам III квартала.
При этом средняя зарплата работников в этой сфере тоже увеличилась, рост её составил 23%.

Как передают «Известия», больше всего вакансий в индустрии красоты росло на позицию мастера шугаринга, далее в этом рейтинге следовали косметолог и массажист.



А опрос сервиса SuperJob показал, что большинство работающих россиян при выборе альтернативы «премия или новогодний корпоратив» выбрали первое. Лишь 19% опрошенных предпочли отмечать праздник с коллегами. Как передаёт RT, 21% респондентов устроила бы премия в размере до 10 тыс. рублей, 20% — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.

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Колокольцев: почти 7,5 тысяч мигрантов не допустили к экзаменам по русскому
30 октября 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Практически 7,5 тысяч мигрантов не допущены к экзаменам по русскому языку по причине незнания языка даже на элементарном уровне. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на коллегии министерства.
«В целом не прошли испытания 66 тысяч человек или четверть от общего числа. В 1,5 раза в текущем году увеличилось количество удаленных из страны лиц», — сказал Колокольцев.

Министр добавил, что в феврале следующего года правоохранителей наделят новыми полномочиями по административному выдворению мигрантов. В определенных случаях полицейские сами решат вопрос применения таких мер. Кроме того, для нелегалов будет действовать реестр контролируемых лиц, а также специальный режим высылки.

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#мир
#мигранты
#россия
#мвд
#экзамены
#русский язык
#новости
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В Подмосковье с начала года выдали более 55 тыс. градпланов для проектирования
30 октября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Московской области за 10 месяцев 2024 года выдали 56 тыс. градостроительных планов земельных участков для проектирования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«ГПЗУ – обязательный документом для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию. Градплан содержит информацию о потенциале и планировочных ограничениях участка. За 10 месяцев этого года для целей проектирования в Подмосковье выдано 56 тысяч градпланов, больше трети из них – под объекты нежилого назначения», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Суммарное количество выданных документов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 35%: к концу октября 2023-го была выдана 41 тыс. ГПЗУ.

Как отметили в ведомстве, услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг.

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#план
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#московская область
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Юрист Соловьёв призвал возродить понятие «особо опасный рецидивист»
30 октября 2024, 14:22

Фото: iStock/Zolnierek

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что в России необходимо реабилитировать действовавшее в советское время понятие «особо опасный рецидивист».
Он пояснил, что в настоящее время люди, совершившие особо тяжкие преступления могут сохранять право на условно-досрочное освобождение, а надзор за ними после освобождения носит формальный характер, что нередко приводит к повторным преступлениям и правонарушениям.

«Предлагаю возродить существовавшее в советском уголовном законодательстве понятие «особо опасный рецидивист». Лица, признанные судом особо опасными рецидивистами, содержались в строгих условиях или тюрьме, не имели права на УДО, а также на смягчение приговора. По отбытии наказания за ними устанавливался строгий профилактический надзор», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

До этого сообщалось, что суд в Москве рассмотрит дело мошенников, устраивавших аварии с участием люксовых иномарок. Отмечается, что в числе фигурантов дела два юриста и один бывший полицейский. Следствие считает, что на протяжении трёх лет подозреваемые терроризировали страховые компании и водителей большегрузов. Как передают «Известия», за время своей преступной деятельности злоумышленники спровоцировали более 300 аварий.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело после разгрома могил бойцов СВО в Новосибирской области.

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Полученные в результате организации незаконной миграции ценности конфискуют
30 октября 2024, 14:06

Вячеслав Володин (Фото: сайт ГД РФ)

Ценности, которые были получены в результате организации незаконной миграции, конфискуют, написал в Telegram-канале Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что то же самое касается имущества и денег.
Парламентарий пояснил, что сегодня приняли закон, вносящий изменения в статью о конфискации имущества. Ее дополнят статьей «Организация незаконной миграции».

По данным МВД, наблюдается рост преступлений в этой сфере. В прошлом году он составил 79,6%, за семь месяцев текущего года — в 2,8 раза к аналогичному периоду 2023 года.

Это 12-й закон по совершенствованию миграционной политики с начала 2024 года.

Перед этим Володин рассказывал, какие законы начнут работать в ноябре и кого они коснутся.

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#мир
#россия
#мигранты
#закон
#новости
#госдума
#вячеслав володин
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Шантаж, угрозы и деньги на поддержку ВСУ: как мошенники терроризируют россиян и можно ли защититься
30 октября 2024, 14:02

Фото: iStock/Diy1

Мошенники выманивают у россиян порядка 50 миллионов рублей в день, такие данные приводит Центробанк. Какие схемы используют злоумышленники и как не попасть на их удочку, рассказывает «Радио 1».

Звонок из банка


Одной из самых распространенных схем мошенников является «спасение» средств потенциальной жертвы от мошенников путем перевода их на безопасный счет. Человеку звонит якобы сотрудник безопасности банка и сообщает, что его деньги на счету находятся в опасности, так как доступ к ним получили мошенники, и чтобы спасти свои накопления, необходимо оперативно перевести их на безопасный счет. По легенде, это временная мера – на период поиска преступников. А потом всю сумму человеку якобы возместят наличными в приемной Банка России в Москве.

Здесь в дело могут вступить еще «менеджеры» банка, «следователь по борьбе с экономическими преступлениями», «сотрудник» Центробанка и другие лица, которые полностью усыпляют бдительность жертвы.

Звонки и сообщения от государственных ведомств


Часто мошенники звонят человеку от лица сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга или ФНС.

«Представители» Росфинмониторинга могут с ходу начать запугивать своего собеседника, например, сообщают, что с его счета отправлена крупная сумма денег человеку, подозреваемому в преступлении, или же на нужды украинской армии. Жертве угрожают штрафом или даже обещают посадить в тюрьму на 20 лет за госизмену. Они запрещают скидывать звонок и держат свою жертву в напряжении, пока она не выполнит их указания.

Напомним, реальные сотрудники подобных ведомств не звонят людям и не имеют права арестовывать или оказывать любые другие платные услуги.


Фото: iStock/Denis Vostrikov


Звонок из «Почты России»


Как бы удивительно это ни было, но мошенники звонят и представляются сотрудниками «Почты России». На другом конце телефона сообщают, что вам якобы пришло письмо от условного отправителя, например, ФНС, и говорят, что оно затерялось и его необходимо отправить по вашему адресу прописки, который называют. То есть аферисты могут знать, где прописана потенциальная жертва, кем она работает и какое семейное положение имеет.

Далее человек дает добро на отправку письма, на что мошенник сообщает, что отправляет код на телефон, чтобы операцию подтвердить. Тут приходит сообщение от портала «Госуслуги»: «Код восстановления доступа к учетной записи…Не сообщайте его никому». Таким образом злоумышленники пытаются украсть аккаунт на «Госуслугах» и получить доступ ко всей личной информации человека, хранящейся там.


Выигрыш в лотерее


Мошенники обманывают граждан с помощью «выигрышей» в фиктивных лотереях, предупреждает прокуратура Московской области. Они привлекают внимание азартных жертв, используя образы популярных артистов и блогеров.

Потенциальной жертве присылают ссылку на сайт, где нужно открывать призы, и, конечно, попадается выигрыш, для вывода которого преступники предлагают перейти по ссылке и ввести данные карты. После этого они снимают у жертвы деньги. Также могут сначала потребовать оплатить налог на выигрыш.

На подобную удочку могут попасть азартные игроки, пенсионеры, люди, находящиеся в затруднительном финансовом положении или подписчики блогера или компании, которые якобы проводят розыгрыш.

В ведомстве напомнили, что организатор реального розыгрыша удерживает комиссию с выигрыша самостоятельно и не требует оплаты «налога».

Как еще мошенники могут выманить деньги


Довольно распространенной схемой является сообщение от «вышестоящего руководства» с просьбой дать в долг или предложением новой должности за определенный откат.

Также сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе и ссылка. В случае перехода по этой ссылке, мошенники получают доступ к телефону человека.

Звонок от родственника или близкого друга, который якобы попал в беду, и ему срочно нужны деньги. Сейчас мошенники пользуются искусственным интеллектом и могут с подделать разные голоса.

Сообщение от знакомых с просьбой одолжить деньги на несколько часов. Такие сообщения приходят в мессенджерах, аккаунты мошенники воруют у их владельцев, а потом делают рассылку по всем имеющимся номерам, предлагая перевести деньги на новый счет, а не тот, который привязан к телефону.

В любом случае, прежде чем пройти по ссылке или отправить денежные средства необходимо перезвонить человеку и лично убедиться, что с вами на связь вышел именно ваш знакомый, а не мошенники.

Как вычислить мошенников


  1. Если на вас давят и грубо разговаривают, значит вам звонит мошенник. Должностные лица и сотрудники полиции или других силовых ведомств никогда так не будут делать.
  2. Торопят и запрещают бросать трубку. Никто не вправе требовать от вас незамедлительных действий.
  3. Интересуются, где у вас счета и сколько там лежит денег. Сотрудник кол-центра для проверки личности может лишь уточнить, где у вас были последние транзакции и на какие суммы.
  4. Представляются сотрудниками Центробанка, СК или Росфинмониторинга. Сотрудники этих ведомств никогда не звонят физическим лицам.
  5. Звонят через мессенджеры — Ватсап, Вайбер или Телеграм.
  6. Просят перевести куда-либо деньги. Реальные сотрудники банков никогда так делать не будут. Они могут лишь приостановить ту операцию, которую вы сами инициировали.
  7. Задают много непонятных вопросов и постоянно напоминают, что разговор записывается. Помните, что вы не обязаны разговаривать с незнакомыми людьми по телефону и раскрывать какую-то персональную информацию о себе.
Напомним, что в случае необходимости полиция за вами придет лично, при этом сотрудники не будут заранее звонить и угрожать.

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Синоптик Цыганков назвал самый холодный день в Московском регионе
Синоптик Цыганков: с первого ноября пойдет заметное понижение температуры
30 октября 2024, 13:47

Фото: iStock/Pheelings Media

Москвичи и жители области говорят, что почувствовали первые заморозки. Какая погода ждет нас дальше?
Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что заморозки 30 октября не являются первыми.
«Первые заморозки были 17 октября и 18 октября. А сейчас уже четвертые и даже не самые холодные», — сообщил он.
По его словам, с 20 октября температура стоит выше нормы, и она продержится 1 и 2 ноября.
«Самый теплый день — сегодня, 30 октября. В ночь и завтра в день пойдет холод, и плавно произойдет понижение температуры. 5 ноября будет самый холодный день, а 7 ноября мы опять будем в положительных температурах. 31 октября будет 1, 3 облачно, с прояснениями, ожидаем небольшие осадки, ветер порывистый до 20 м/с. С 1 ноября днем 4, 9, тоже порывистый ветер, ночью и утром местами гололедица, мокрый снег с дождем», — поделился прогнозом синоптик.

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Диетолог Бобровский сравнил сахарную зависимость с наркотической
Диетолог Бобровский: сахарная зависимость приравнивается к наркотической
30 октября 2024, 13:06

Фото: iStock/Fedinchik

30 октября считается днем ocвeдoмленнocти o caxapнoй зaвиcимocти. Вокруг этого ходит много споров: существует ли зависимость от сладкого или это проблемы в нашей голове?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» сообщил, что если говорить широко, то официально сахарной зависимости как медицинского диагноза не существует, в отличие от алкогольной или наркотической.
«Сейчас, благодаря современным методам исследования, все больше доказательств некоторой похожести сахарной зависимости с наркотической. Недавно были проведены интересные исследования, когда выявили, что ответ определенных участков лобной доли головного мозга похожий как при употреблении сахара, так и при употреблении никотина — наркотика. Отсюда эксперты делают вывод, что сахарная зависимость есть. Думаю, время, когда зависимость от быстрых углеводов будет признана в виде официального диагноза, не за горами», — поделился врач.

По его словам, чтобы избавиться от тяги к сладкому, нужно первым делом провести тщательную диагностику, потому что причина может крыться в чем-то поведенческом.
«Это может быть поведенческая проблема, когда человек не контролирует себя, то есть умом понимает, что это пирожное лишнее, но ничего с собой поделать не может, рука тянется, и он съедает. А с другой стороны, он может много сладкого есть, потому что ничего не понимает в правильном питании и думает, что никакого вреда себе не причинит. Если мы видим по-научному компульсивное, приступообразное переедание, то здесь не диета, добавки и витамины, а психотерапия», — объяснил эксперт.

Он добавил, что методы лечения поведенческих проблем, которые вызывают сахарную зависимость, вполне доказанные и эффективные, однако, как и с любой другой зависимостью, результатов в 100% добиться сложно.

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Сотрудники МБУ «Благоустройство» в Кашире обеспечивают безопасность на детских площадках
30 октября 2024, 12:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Сотрудники МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира ежедневно проверяют состояние детских игровых площадок и спортивного оборудования, покрытия и ограждений. Основная задача мониторинга — выявление нарушений на детских площадках, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
При обнаружении недостатков сотрудники МБУ «Благоустройство» проводят текущий ремонт, замену и покраску объектов. Например, работы проводились во дворах по адресам: г. Кашира, ул. Садовая, д. 33; ул. Юбилейная, д. 12; Советский проспект, д. 17а.

Все незначительные проблемы устраняются немедленно, а неисправности, которые требуют больше времени, обозначаются информационными стикерами «Меня скоро починят!» или «Я сломался». Таким образом, взрослые и дети знают, что все недостатки на детской площадке учтены и будут устранены в ближайшее время.

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#ремонт
#кашира
#детская площадка
#безопасность
#подмосковье
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В Московской области завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
30 октября 2024, 12:29

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая проходила с 24 сентября по 27 октября, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Более 304,6 тысяч учеников 1–9 классов Московской области проверили свои знания о ПДД в игровой форме. В общей сложности в олимпиаде поучаствовали около 5,5 миллиона школьников.

«Снижение аварийности на дорогах ― задача, которая заложена в национальную цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". И в особом приоритете нашей работы ― детская безопасность. В условиях растущего транспортного потока и расширения дорожной сети страны знание правил дорожного движения становится крайне важным», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Участники олимпиады на основе реальных дорожных ситуаций изучали правила поведения в качестве пешеходов и пассажиров, а также управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

«В олимпиаде в этом году приняли участие больше 304,6 тыс. учащихся из Московской области, что на 15% больше, чем в 2023 году — в прошлом году свои знания проверили более 257 тысяч школьников», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.

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#пдд
#московская область
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