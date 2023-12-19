Исследование: Чаще всего в ДТП попадали Lada и Toyota в 2023 году

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«Среди марок авто в число наиболее аварийных в 2023 году вошли: Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Renault. В премиальном сегменте лидирует Mercedes-Benz. Доля ДТП с участием автомобилей немецкого бренда выросла за год с 1% до 1,5%», — приводит Газета.ру текст соответствующего исследования.
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