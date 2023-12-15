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Массовое ДТП с 18 машинами произошло в Иркутске

Губернатор Кобзев: в Иркутске из-за коммунальной аварии в ДТП попали 18 машин
15 декабря 2023, 17:56
Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Из-за коммунальной аварии в Иркутске в ДТП попали 18 автомобилей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Отмечается, что массовое ДТП произошло на Кайское горе в Иркутске. Причиной происшествия стал прорыв сети водоснабжения.

По словам Кобзева, в аварию попали 18 легковых автомобилей, два грузовых и рейсовый автобус.


По предварительным данным, один человек пострадал, его экстренно госпитализировали.

Губернатор отметил, что дорога была перекрыта. На месте происшествия работают оперативные службы, которые устраняют последствия случившегося. Также прибыли машины аварийно-спасательной службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров попавших в ДТП транспортных средств.

Прокуратурой была начата проверка по факту прорыва сети водоснабжения в Иркутске.

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#иркутская область
#дтп
#водоснабжение
#авария
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Сотрудникам московского завода вынесли приговор за хищение запчастей к МиГ-29
15 декабря 2023, 18:09

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Они похитили запчасти к истребителям МиГ-29 на 50 млн рублей, пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ по Москве и области.
По данным ведомства, осуждённые входят в трансграничную организованную преступную группу, занимающуюся массовыми хищениями комплектующих к авиационным двигателям. Организация вывозит их в интересах иностранных государств. 

В отношении организатора группы и 9 участников возбудили уголовные дела по статьям 158 («Кража в особо крупном размере») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

Делом занимались сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Федеральной таможенной службы (ФТС) России. 

Вся украденная продукция предприятия на общую сумму более 50 млн рублей была изъята из незаконного оборота.

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#суд
#россия
#происшествие
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Сотрудники столичного завода получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29
15 декабря 2023, 18:01

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Москве осуждены сотрудники завода, которые похищали запчасти к истребителям МиГ-29 и вывозили их в иностранные государства. Суд приговорил всех участников группировки к лишению свободы до 17 лет в исправительных колониях. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области.
«Вынесен обвинительный приговор в отношении отдельных работников АО "ММП имени В.В. Чернышева" и бывшего сотрудника предприятия, причастных к хищению продукции военного назначения», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что обвинительные приговоры вынесены организатору преступного сообщества, и еще девяти участникам. Все они приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях.

Следствие установило, что все участники группировки занимались хищением комплектующих к авиационным двигателям для истребителей МиГ-29. Далее они вывозили их в иностранные государства. Всего у них изъяли похищенной продукции на сумму более 50 млн рублей.

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#приговор
#наказание
#следствие
#предприятия
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В Москве нашли мумию дочери авиаконструктора Курьяновского
15 декабря 2023, 17:25

Фото: iStock/gorodenkoff

Женщина пролежала в своей квартире 3 месяца.
Дочь известного советского авиационного инженера Кирилла Курьянского умерла в своей квартире, которая находится в высотке на Кудринской площади. Её мумифицированное тело нашли 14 декабря, пишет «МК». 

70-летняя Елена Курьяновская жила одна, иногда ей звонил брат. Последний раз он общался с ней 3 месяца назад.

14 декабря дверь квартиры Курьяновской вскрыли и увидели труп. По предварительной версии, дочь авиаконструктора умерла от остановки сердца.

Кирилл Курьянский является выдающимся конструктором-практиком, лауреатом Государственной премии. Он работал вместе советским авиаконструктором Павлом Сухим с 1934 года.

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В Москве 10-летняя школьница подавилась едой и умерла

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#москва
#происшествие
#новости
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В Москве 10-летняя школьница подавилась едой и умерла
15 декабря 2023, 16:47

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

ЧП случилось в жилом доме на Аминьевском шоссе.
РЕН ТВ сообщает, что врачи скорой помощи, которых вызвали родители подавившейся девочки, пытались реанимировать девочку в течение 45 минут, но это не помогло. 

«Семья на учете в ОДН не состояла, благополучная», - рассказал собеседник РЕН ТВ.
Сообщается, что правоохранители не обнаружили очевидных признаков насильственной смерти. В данный момент следователи проводят проверку по факту смерти 10-летней девочки.

Тело девочки отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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#москва
#дети
#школьники
#новости
#скорая помощь
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У берегов Йемена с воздуха атаковали контейнеровоз под флагом Либерии
15 декабря 2023, 16:35

Фото: istockphoto/Belal Al-shaqaqi

Reuters сообщает, что на палубе произошло возгорание.
Морской контейнеровоз, который шёл под флагом Либерии, атаковали с воздуха у берегов Йемена. 

ЧП, о котором ранее сообщал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, случился недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, в 50 морских милях (примерно 92 км) к северу от йеменского порта Моха в Красном море. Судно шло в южном направлении, когда его поразило ракетой. Один контейнер рухнул за борт. О пострадавших информации нет. 

По словам представителя Пентагона, его цитирует агентство Associated Press, ракету запустили с территории, которая находится под контролем йеменских мятежников из движения «Ансар Аллах» (хуситы).

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#взрыв
#происшествие
#новости
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Задержаны участники ОПГ, причастные к убийству 20-летней давности под Иркутском
15 декабря 2023, 16:15

Фото: iStock/Rawf8

В Иркутской области задержали десять участников ОПГ, которые совершили тройное убийство 20 лет назад. Об этом сообщили в СК РФ.
Согласно сообщению, в мае 2003 года криминальные авторитеты напали на лидера и участников другой группировки. Тогда в ходе вооруженного конфликта были застрелены три человека. Преступление раскрыть удалось только 20 лет спустя.

В ноябре 2023 года следователям удалось выйти на след преступников и выявить их причастность к убийству. В настоящее время задержано уже 10 участников ОПГ. Всем им предъявлены обвинения.

Ранее также сообщалось, что в Челябинске ФСБ задержала ОПГ, которая похищала деньги, выделяемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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#преступление
#преступники
#деньги
#дороги
#фсб
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Гирлянда убила годовалого ребенка в Свердловской области
Годовалый ребенок погиб из-за гирлянды в Свердловской области
15 декабря 2023, 14:53

Фото: iStock/DarthArt

В Свердловской области погиб годовалый малыш из-за новогодней гирлянды от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 14 декабря в Красноуфимске мальчик играл в своей комнате. Пока мама занималась домашними делами. Отец в это время был на работе. В какой-то момент внимание мальчика привлекла яркая гирлянда. Он потянулся провод и случайно вырвал его из розетки.

Через какое-то время мать обнаружила ребенка без сознания. Она вызвала скорую помощь, однако врачи не смогли спасти малыша. Им оставалось лишь констатировать его смерть. Уточняется, что через 2 дня мальчику должен был исполниться один год.

Ранее в Москве школьница оказалась в больнице после предновогоднего украшения класса в школе №218. Восьмиклассницу ударило током, когда она прикрепляла гирлянду к интерактивной доске.

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#мама
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«Гуф зарезал бывшую жену и дочку»: неизвестный попытался сорвать концерт певца
Shot: в полицию пришло сообщение об убийстве Гуфом экс-жены и дочери
15 декабря 2023, 14:28

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Неизвестный попытался сорвать концерт Гуфа, сообщив в полицию от имени Анара Зейналова из музыкальной группы «Каспийского груз» о том, что певец якобы зарезал жену и дочь. Об этом сообщает Shot.
«Гуф зарезал бывшую жену и дочку в Подмосковье», - такое сообщение пришло в полицию из Санкт-Петербурга якобы от Анара Зейналова из «Каспийского груза».

Согласно сообщению, звонивший сообщил, что друг Алексей Долматов убил свою жену и маленькую дочку, а момент убийства выложил в интернет. Он даже продиктовал адрес в Подмосковье, где якобы было совершено преступление. Полицейские немедленно выехали в Наро-Фоминск, однако полученная информация не подтвердилась.

Предполагается, что таким образом неизвестный хотел сорвать концерт Гуфа, который был запланирован на ближайшее время.

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#подмосковье
#преступление
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#концерт
#полицейские
#информация
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В Приморье школьники толпой избили бездомного, он умер в больнице
15 декабря 2023, 14:27

Фото: istockphoto/Mongkolchon Akesin

В Приморском крае школьники толпой избили бездомного и жестоко его избили.
Amur Mash пишет, что на мужчину пожаловалась подруга школьников. По её словам, бездомный неприлично её обозвал. Издевательства подростков попали на видео, кадры опубликовал тг-канал. 

Школьники били мужчину, который стоял перед ними на коленях. Бездомный молил о пощаде, но подростки не собирались останавливаться и оскорбляли его. Происходящее они со смехом снимали на камеру телефона.

После избиения бездомного госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но спасти не смогли. Сообщается, что причиной смерти стали не травмы, а болезнь.

Полицейские задержали двух нападавших 14 и 16 лет. Возбуждены уголовные дела. Остальные участники не достигли возраста уголовной ответственности.

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#подростки
#болезнь
#драка
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