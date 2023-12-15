Массовое ДТП с 18 машинами произошло в Иркутске

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva
Из-за коммунальной аварии в Иркутске в ДТП попали 18 автомобилей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Отмечается, что массовое ДТП произошло на Кайское горе в Иркутске. Причиной происшествия стал прорыв сети водоснабжения.
По словам Кобзева, в аварию попали 18 легковых автомобилей, два грузовых и рейсовый автобус.
По предварительным данным, один человек пострадал, его экстренно госпитализировали.
Губернатор отметил, что дорога была перекрыта. На месте происшествия работают оперативные службы, которые устраняют последствия случившегося. Также прибыли машины аварийно-спасательной службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров попавших в ДТП транспортных средств.
Прокуратурой была начата проверка по факту прорыва сети водоснабжения в Иркутске.
Читайте также:
В Приморье почти весь город Артём остался без воды из-за аварии
Автоэксперт Сажин: «Камеры перестали быть средством профилактики аварийности»
Более 200 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды
По словам Кобзева, в аварию попали 18 легковых автомобилей, два грузовых и рейсовый автобус.
Губернатор отметил, что дорога была перекрыта. На месте происшествия работают оперативные службы, которые устраняют последствия случившегося. Также прибыли машины аварийно-спасательной службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров попавших в ДТП транспортных средств.
Прокуратурой была начата проверка по факту прорыва сети водоснабжения в Иркутске.
Читайте также:
В Приморье почти весь город Артём остался без воды из-за аварии
Автоэксперт Сажин: «Камеры перестали быть средством профилактики аварийности»
Более 200 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды
Анастасия Чинкова