Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий

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Россия входит в список стран с самым впечатляющим ростом пенсий, свидетельствуют данные Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), о которых сообщает РИА Новости.
В январе 2023 года в 25 из 38 стран ОЭСР произошло снижение выплат по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, учитывая инфляцию. Эстония стала лидером по негативному тренду с падением на 9,7 процента, а в Польше и Коста-Рике снижение составило 7,7 и 7,1 процента соответственно. Швеция и Дания замыкают топ-5 с показателями уменьшения в шесть и 5,7 процента соответственно.
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