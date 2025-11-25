Исследование: квартир с отделкой «под ключ» в скором времени будет меньше
В 2026 году всё больше квартир будут продаваться без отделки, такой прогноз сделали эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».
По данным экспертов, в некоторых крупных городах формат квартир с готовой отделкой постепенно исчезает, вместо них застройщики предлагают жилплощади с предчистовой отделкой или вовсе без неё.
«Это связано с оптимизацией себестоимости проектов. На фоне роста цен на отделочные материалы и ремонтные работы средняя цена квадратного метра отделки выросла в 2 раза за год», — рассказали аналитики «Известиям».
Отмечается, что в Волгограде доля квартир без отделки составляет 85%, в Челябинске — 77%, в Ростове-на-Дону — 75%, в Самаре и Омске — 66%, а в Москве — почти 62%.
При этом вице-президент по маркетингу компании «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко отметил, что в мегаполисах растёт спрос на черновую отделку в бизнес- и премиум-классе, поскольку покупатели хотят сделать ремонт по своему дизайну.
Тем временем глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский отметил в беседе с «Газетой.Ru», что стоимость квартир на вторичном рынке поднимется на 10-15%. Однако распространение семейной ипотеки на росте цен не отразится.
«Повышение будет в районе 10–15%, но на это больше будут влиять экономические факторы, нежели человеческие. Просто все станет дороже», — отметил эксперт.
Он отметил, что в Москве средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном и вторичном рынках практически не отличается, а вот двухкомнатная новая квартира обойдётся почти в два раза дороже той, в которой уже кто-то жил.