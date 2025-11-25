Исследование: квартир с отделкой «под ключ» в скором времени будет меньше

25 ноября 2025, 22:10

Фото: iStock/Lazy_Bear

В 2026 году всё больше квартир будут продаваться без отделки, такой прогноз сделали эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».





По данным экспертов, в некоторых крупных городах формат квартир с готовой отделкой постепенно исчезает, вместо них застройщики предлагают жилплощади с предчистовой отделкой или вовсе без неё.





«Это связано с оптимизацией себестоимости проектов. На фоне роста цен на отделочные материалы и ремонтные работы средняя цена квадратного метра отделки выросла в 2 раза за год», — рассказали аналитики «Известиям».

«Повышение будет в районе 10–15%, но на это больше будут влиять экономические факторы, нежели человеческие. Просто все станет дороже», — отметил эксперт.