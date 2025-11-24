Россиянам рассказали, как безопасно построить дом с использованием эскроу-счета

24 ноября 2025, 10:19

Фото: istockphoto / ilkercelik

В России набирает популярность строительство частных домов и многоквартирных объектов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Такая схема делает сделки безопаснее и обеспечивает сохранность средств граждан на этапе строительства.





Эскроу-счёт — это специальный банковский счёт, на котором замораживаются деньги дольщика до завершения стройки. Ни покупатель, ни застройщик не могут воспользоваться средствами до передачи жилья или расторжения договора.



Работы финансируются за счёт собственных и кредитных средств застройщика. Если объект не будет достроен, например, из-за банкротства компании, дольщику возвращается вся внесённая сумма и начисляется положенная неустойка.



Процедура открытия эскроу-счёта включает несколько шагов: