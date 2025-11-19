Подмосковье лидирует по сделкам с недвижимостью

19 ноября 2025, 09:21

В октябре 2025 года жители Подмосковья подали в региональный Росреестр 227 000 заявлений на учетно-регистрационные действия. Московская область вновь лидирует в стране по количеству сделок с недвижимостью. За 10 месяцев 2025 года в ведомстве приняли уже более 1,6 млн заявлений, сообщили в подмосковном Минимущества.