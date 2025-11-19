Подмосковье лидирует по сделкам с недвижимостью
В октябре 2025 года жители Подмосковья подали в региональный Росреестр 227 000 заявлений на учетно-регистрационные действия. Московская область вновь лидирует в стране по количеству сделок с недвижимостью. За 10 месяцев 2025 года в ведомстве приняли уже более 1,6 млн заявлений, сообщили в подмосковном Минимущества.
Из 227 000 заявлений более 74 000 подали на государственный кадастровый учет. Около 132 000 заявлений касались государственной регистрации прав.
Около 21 тысячи заявлений поступили в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий. Жители Подмосковья подали более 13 000 заявлений на регистрацию ипотеки — 90 % из них отправили в электронном виде.
На регистрацию договоров долевого участия подали около 7 000 заявлений, и все — онлайн.
Росреестр продолжает развивать электронные сервисы, повышать скорость получения услуг, а еще расширять возможности цифрового документооборота.
Читайте также: